Додано: Суб 24 сер, 2019 03:35

Волгарь написав: Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР

«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.



О "Казани""Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".Сомневаюсь что оно вообще поплывёт или всплывётПроект подлодки разрабатывался во времена ссср и для мощностей сссрСовременной России это не осилитьТо есть в РФ одна в строю ещё одна никак собрать на получается и ещё четыре планируется.Давайте сравним с количеством подлодок в сшаУ них аналогичного класса Seawolf (годы разработок и тех характеристики)только быстрее под водой три штуки имеется плюс новых подлодок класса Virginia которые превосходят (тише быстрее с лучшими сонарями которые к тому же можно апгрейдить новыми прошивками софта) все имеющиеся российские подлодки уже в строю 15 из запланированных 48Плюс к этой армаде ещё планируется ультра новых 12 подлодок класса Columbia которые на два поколения превосходят российско-советские разработки.Если б ваш президент не был ху....м и меньше пи...ли бабла то может и что бы могли противопоставить штатам.