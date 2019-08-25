Додано: Нед 25 сер, 2019 16:08

Вчера Путин сказал, что никакой угрозы под Северодвинском не существует, поэтому сегодня там закрыли еще две станции мониторинга радиации.

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На Москву, ее окрестности и всю центральную Россию садится огромное радиоактивное облако. Власти неделю молчат. Все станции слежения за радиацией выключены. Путин из Парижа(!) говорит, что все нормально, бояться нечего.

Поскольку то же самое говорит всегда врущий Песков, бояться точно НАДО.

Детей я бы из Москвы точно вывез. Ну и йоду попил бы, чтобы щитовидку защитить.

А всем, кто любит Путина, надо всегда напоминать теперь - это его больная страсть к оружию и неумение его делать стали причиной этого <кошмара>. Только он виноват в Чернобыле-лайт, который он сейчас устроил всей стране и ряду ее соседей.

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А зачем вам знать правду? Вы что, все разрушить хотите? В свое время патриарх Алексий 2 на вопрос о роли СССР во ВМВ сказал, что "Правду открывать нельзя, иначе все рухнет". Это общий принцип на котором построена совецкая государственность. Ложь ее основная Скрепа! Так что если хотите родину сберечь, лучше не допытываться до истины..

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Во-первых, двигатель химический.

Во-вторых, никакой радиации.

В-третьих, радиация конечно есть, но она безопасная.

В-четвертых, никто не пострадал, а погибшие будут представлены к наградам..."

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Вы все врете. Взрыва не было. Ракета не наша. Мы не знаем. Ракета наша, но она год тому уволилась... И т. д.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД