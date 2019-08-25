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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:53

  ceba написав:Почему свидомые украинцы так переживают за ГАЗ,а не за Dеutsche Bank ,который увольняет 18 тыс. своих сотрудников.


У волгарей перманентная проблема с иностранными языками? Не могут перевести слово Dеutsche?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 03:35

Волгарь
О "Казани"

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Она была заложена на "Севмаше" в 2009 году, спущена на воду 31 марта 2017 года. Планируется, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".

В конце марта глава ОСК Алексей Рахманов сообщил журналистам, что программа испытаний подлодки в 2018 году была сорвана, но есть "надежда на то, что она будет сдана в этом году".
https://tass.ru/armiya-i-opk/6441111

Сомневаюсь что оно вообще поплывёт или всплывёт
Проект подлодки разрабатывался во времена ссср и для мощностей ссср
Современной России это не осилить
  Волгарь написав:Адмирал: Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР
«Новейшие подводные лодки уйдут на разные флоты, и всему миру нужно готовиться к подавляющему преимуществу России на этих направлениях», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Игорь Касатонов, комментируя сообщения СМИ о том, что ВМФ России в 2020 году получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852». «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.


То есть в РФ одна в строю ещё одна никак собрать на получается и ещё четыре планируется.
Давайте сравним с количеством подлодок в сша
У них аналогичного класса Seawolf (годы разработок и тех характеристики)только быстрее под водой три штуки имеется плюс новых подлодок класса Virginia которые превосходят (тише быстрее с лучшими сонарями которые к тому же можно апгрейдить новыми прошивками софта) все имеющиеся российские подлодки уже в строю 15 из запланированных 48
Плюс к этой армаде ещё планируется ультра новых 12 подлодок класса Columbia которые на два поколения превосходят российско-советские разработки.
https://nationalinterest.org/blog/buzz/ ... -war-36057

Если б ваш президент не был ху....м и меньше пи...ли бабла то может и что бы могли противопоставить штатам.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:51

Ukrainian Выступая апологетом США ты должен знать,что военный бюджет США в 11 раз больше военного бюджета РФ. Больше чем Россия в мире на оборону тратят такие страны как Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Не смотря на это армия РФ считается №2 в мире,способной по многим позициям конкурировать на равных с армией США. Сами США признают РФ военной сверхдержавой. А глава Пентагона недавно заявил,что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлен, в него придется включить все новое оружие России. Но ты прекрасно знаешь,что у РФ нет никакого нового оружия и все это путинмультфильм.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:20

"Радио Свобода" про путинский мини Чернобыль в Белом море (фото,видео)
https://www.svoboda.org/a/30123361.html
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 12:50

Транспортный корабль "Союз МС-14", на борту которого был запушен новый российский робот "Федор", не смог пристыковаться к Международной космической станции. Об этом сообщил Роскосмос.
Космический корабль завис всего в 100 метрах от станции

:lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:31

  Ukrainian написав:Транспортный корабль "Союз МС-14", на борту которого был запушен новый российский робот "Федор", не смог пристыковаться к Международной космической станции. Об этом сообщил Роскосмос.
Космический корабль завис всего в 100 метрах от станции

:lol:
Радость на всю Украину.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 16:08

Вчера Путин сказал, что никакой угрозы под Северодвинском не существует, поэтому сегодня там закрыли еще две станции мониторинга радиации.
##
На Москву, ее окрестности и всю центральную Россию садится огромное радиоактивное облако. Власти неделю молчат. Все станции слежения за радиацией выключены. Путин из Парижа(!) говорит, что все нормально, бояться нечего.
Поскольку то же самое говорит всегда врущий Песков, бояться точно НАДО.
Детей я бы из Москвы точно вывез. Ну и йоду попил бы, чтобы щитовидку защитить.
А всем, кто любит Путина, надо всегда напоминать теперь - это его больная страсть к оружию и неумение его делать стали причиной этого <кошмара>. Только он виноват в Чернобыле-лайт, который он сейчас устроил всей стране и ряду ее соседей.
##
А зачем вам знать правду? Вы что, все разрушить хотите? В свое время патриарх Алексий 2 на вопрос о роли СССР во ВМВ сказал, что "Правду открывать нельзя, иначе все рухнет". Это общий принцип на котором построена совецкая государственность. Ложь ее основная Скрепа! Так что если хотите родину сберечь, лучше не допытываться до истины..
##
Во-первых, двигатель химический.
Во-вторых, никакой радиации.
В-третьих, радиация конечно есть, но она безопасная.
В-четвертых, никто не пострадал, а погибшие будут представлены к наградам..."
##
Вы все врете. Взрыва не было. Ракета не наша. Мы не знаем. Ракета наша, но она год тому уволилась... И т. д.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 15:24

Re: Імперські амбіції сусіда

Согласно информации представленной американским изданием «The National Interest» ,Египет и Россия подписали контракт на поставку 50 истребителей МиГ-35. Стоимость контракта составляет 2 млрд. долларов, при этом, боевые самолёты будут переданы египетской стороне до конца будущего года. Российские «смертоносные» истребители МиГ-35 серьёзно усилят ВВС Египта, при этом, появление подобных боевых самолётов на вооружении этой страны значительно усилит её влияние в регионе.
ceba
 
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