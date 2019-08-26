Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. На своей странице в Facebook народный избранник обвинил их в саботаже.
«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь, — написал депутат.
Поднять зарплаты, чтобы не увольнялись? Да ну, надо ж вяличие, надо деньги на войну с Сирией и Украиной тратить, на атомные вундервафли и прочие "достижения".
Денег нет (да и врачей нет), но вы держитесь.(c)