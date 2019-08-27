RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:15

Очередные хроники процветания.

https://ura.news/news/1052396767
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. На своей странице в Facebook народный избранник обвинил их в саботаже.

«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь, — написал депутат.


Поднять зарплаты, чтобы не увольнялись? Да ну, надо ж вяличие, надо деньги на войну с Сирией и Украиной тратить, на атомные вундервафли и прочие "достижения".

Денег нет (да и врачей нет), но вы держитесь.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4767
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:56

Плоский штопор от Су-57
https://vz.ru/news/2019/8/28/994684.html
Волгарь
 
Повідомлень: 7007
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 245246247248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15346)
28.08.2019 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.