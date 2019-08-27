Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин («Единая Россия») раскритиковал хирургов местной Демидовской больницы, которые массово написали заявления об увольнении из-за низких зарплат. На своей странице в Facebook народный избранник обвинил их в саботаже.
«Считаю, что, уволившись все разом, они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь, — написал депутат.
Поднять зарплаты, чтобы не увольнялись? Да ну, надо ж вяличие, надо деньги на войну с Сирией и Украиной тратить, на атомные вундервафли и прочие "достижения".
Денег нет (да и врачей нет), но вы держитесь.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Американцы больше 420 штук ф35 сделали У РФ военный бюджет меньше однако; хоть пол сотни скрутили уже? Индусы считают что самолёт гуано В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA. Индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения[68][69]. ### В январе 2019 года The National Interest прокомментировал сообщение корпорации «Ростех» о новом покрытии остекления кабин самолётов. Дэвид Акс отметил, что подобные технологии применялись уже в 1980-х годах, а также подверг сомнению значительное снижение ЭПР, которая в большей степени зависит от других факторов. Кроме того, эксперт высказал мнение, что истребитель слишком дорог для России, так как ВКС приобрели лишь 10 малозаметных истребителей за 8 лет с момента первого полёта в 2010 году, резюмируя, что одна эскадрилья из 12 заказанных самолётов вряд ли сильно повлияет на военную мощь РФ[100][101][102][103].
Военный аналитик Майкл Кофман в интервью изданию Business Insider заявил, что по малозаметности Су-57 превосходит истребители четвёртого поколения, но уступает в этом F-22 и F-35, назвав Су-57 «стелс-самолёт для бедных». Кроме того, эксперт заявил, что Су-57 не является конкурентом F-22 или F-35, а сравнивать его стоит с китайским J-20[104].
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД