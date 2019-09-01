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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:56
Плоский штопор от Су-57
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:29
Американцы больше 420 штук ф35 сделали
У РФ военный бюджет меньше однако; хоть пол сотни скрутили уже?
Индусы считают что самолёт гуано
В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA. Индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения[68][69].
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В январе 2019 года The National Interest прокомментировал сообщение корпорации «Ростех» о новом покрытии остекления кабин самолётов. Дэвид Акс отметил, что подобные технологии применялись уже в 1980-х годах, а также подверг сомнению значительное снижение ЭПР, которая в большей степени зависит от других факторов. Кроме того, эксперт высказал мнение, что истребитель слишком дорог для России, так как ВКС приобрели лишь 10 малозаметных истребителей за 8 лет с момента первого полёта в 2010 году, резюмируя, что одна эскадрилья из 12 заказанных самолётов вряд ли сильно повлияет на военную мощь РФ[100][101][102][103].
Военный аналитик Майкл Кофман в интервью изданию Business Insider заявил, что по малозаметности Су-57 превосходит истребители четвёртого поколения, но уступает в этом F-22 и F-35, назвав Су-57 «стелс-самолёт для бедных». Кроме того, эксперт заявил, что Су-57 не является конкурентом F-22 или F-35, а сравнивать его стоит с китайским J-20[104].
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 28 сер, 2019 17:14
Зачем полсотни? Для выставок и одного экземпляра хватит. Ну двух-трех, чтобы на замену, когда один неисправен.
И хватит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 28 сер, 2019 19:38
Додано: Нед 01 вер, 2019 18:32
Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен возвращением имперских тенденций в Европе
С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Нед 01 вер, 2019 21:26
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