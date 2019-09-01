Додано: Сер 28 сер, 2019 13:29

Волгарь написав: Плоский штопор от Су-57

https://vz.ru/news/2019/8/28/994684.html Плоский штопор от Су-57

Американцы больше 420 штук ф35 сделалиУ РФ военный бюджет меньше однако; хоть пол сотни скрутили уже?Индусы считают что самолёт гуаноВ конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA. Индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения[68][69].###В январе 2019 года The National Interest прокомментировал сообщение корпорации «Ростех» о новом покрытии остекления кабин самолётов. Дэвид Акс отметил, что подобные технологии применялись уже в 1980-х годах, а также подверг сомнению значительное снижение ЭПР, которая в большей степени зависит от других факторов. Кроме того, эксперт высказал мнение, что истребитель слишком дорог для России, так как ВКС приобрели лишь 10 малозаметных истребителей за 8 лет с момента первого полёта в 2010 году, резюмируя, что одна эскадрилья из 12 заказанных самолётов вряд ли сильно повлияет на военную мощь РФ[100][101][102][103].Военный аналитик Майкл Кофман в интервью изданию Business Insider заявил, что по малозаметности Су-57 превосходит истребители четвёртого поколения, но уступает в этом F-22 и F-35, назвав Су-57 «стелс-самолёт для бедных». Кроме того, эксперт заявил, что Су-57 не является конкурентом F-22 или F-35, а сравнивать его стоит с китайским J-20[104].