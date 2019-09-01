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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:56

Плоский штопор от Су-57
https://vz.ru/news/2019/8/28/994684.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:29

  Волгарь написав:Плоский штопор от Су-57
https://vz.ru/news/2019/8/28/994684.html


Американцы больше 420 штук ф35 сделали
У РФ военный бюджет меньше однако; хоть пол сотни скрутили уже?
Индусы считают что самолёт гуано
В конце апреля 2018 года Индия вышла из совместного с Россией проекта FGFA. Индийские военные посчитали, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также индийская сторона полагает, что боевая авионика, радары и датчики российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолёта пятого поколения[68][69].
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В январе 2019 года The National Interest прокомментировал сообщение корпорации «Ростех» о новом покрытии остекления кабин самолётов. Дэвид Акс отметил, что подобные технологии применялись уже в 1980-х годах, а также подверг сомнению значительное снижение ЭПР, которая в большей степени зависит от других факторов. Кроме того, эксперт высказал мнение, что истребитель слишком дорог для России, так как ВКС приобрели лишь 10 малозаметных истребителей за 8 лет с момента первого полёта в 2010 году, резюмируя, что одна эскадрилья из 12 заказанных самолётов вряд ли сильно повлияет на военную мощь РФ[100][101][102][103].

Военный аналитик Майкл Кофман в интервью изданию Business Insider заявил, что по малозаметности Су-57 превосходит истребители четвёртого поколения, но уступает в этом F-22 и F-35, назвав Су-57 «стелс-самолёт для бедных». Кроме того, эксперт заявил, что Су-57 не является конкурентом F-22 или F-35, а сравнивать его стоит с китайским J-20[104].
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:14

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:Плоский штопор от Су-57
https://vz.ru/news/2019/8/28/994684.html


Американцы больше 420 штук ф35 сделали
У РФ военный бюджет меньше однако; хоть пол сотни скрутили уже?


Зачем полсотни? Для выставок и одного экземпляра хватит. Ну двух-трех, чтобы на замену, когда один неисправен.

И хватит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:38

  Sommer написав:
Зачем полсотни? Для выставок и одного экземпляра хватит. Ну двух-трех, чтобы на замену, когда один неисправен.

И хватит.
Думаю, мнение украинцев по этому вопросу никто спрашивать не будет.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:32

Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен возвращением имперских тенденций в Европе

С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:26

Имперские амбиции есть даже у таких стран как Польша. Только бодливой козе бог рогов не дает.

Пакт Германии и Польши Зображення
Оккупация Польшей Чехословакии.Зображення
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:35

Для особо продвинутых знатоков авиации.
F-35 - это ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК, т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик на жаргоне профессиональных летчиков - малоскоростной (макс.скорость 1925 км/ч), маломаневренный (отношение тяги к нормальному взлетному весу 0,6) самолет, который по этим параметрам уступает даже МИГ-21 (скорость на форсаже 2175 км/ч). До недавнего времени он считался невидимым, однако совсем недавно (см. выше) сквозь зубы руководство ВВС США все-таки признало, что для С-400 нет невидимых целей (хотя F-117 прекрасно просматривался еще 20 лет назад, когда и был сбит и в итоге отправлен в утиль). В столкновении с Су-35 и Миг-35 (скорость 2600 км/ч, тяговооруженность 1+), у него просто нет шансов. Именно поэтому командование ВКС РФ не спешит форсировать производство Су-57 - даже с двигателем тягой в 15 т оно по всем параметрам превосходит ЭТО ИЗДЕЛИЕ, а через пару лет, когда закончатся испытания двигателя тягой 18,5 т, это будет действительно невидимый (для противника) сверхманевренный истребитель, с УПРАВЛЯЕМЫМ вектором тяги, который в перегрузочном варианте (37 т) будет обладать тяговооруженностью больше 1.
Единственным его соперником мог бы быть F-22, но из-за дороговизны эксплуатации его больше не производят, скорость в мирное время (из-за опасений, что самолет просто развалится, ограничена 2175 км/ч), вектор тяги которого ИЗМЕНЯЕМЫЙ, т.е. ни о какой сверхманевренности не может быть и речи.
  Pupsik написав:Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен возвращением имперских тенденций в Европе
С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан.

Поздновато. С таким заявлением нужно было выступить 20,5 лет назад, когда самый мощный на тот момент военный альянс в мире напал на маленькую беззащитную европейскую страну страну, убил несколько тысяч ее граждан, расчленил ее территорию, встав на сторону террористов, и создал в конечном итоге на захваченной территории администрацию, руки членов которой по плечи в крови несчастных сербов, ставших ЖИВЫМИ донорами органов на продажу.
Теперь об этом, конечно, предпочитают не вспоминать, но не далеко все - НЕ ЗАБУДЕМ и НЕ ПРОСТИМ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:33

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:В столкновении с Миг-35 (скорость 2600 км/ч, тяговооруженность 1+), у него просто нет шансов.


МИГ35
Единиц произведено 2 (прототипа)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35

F-35
Единиц произведено более 420 (06.08.2019)

Дійсно, без шансів :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:47

В России началось производство опытных образцов новых ракетных двигателей РД-171МВ, которые считаются самыми мощными в мире. Разработкой занимается НПО «Энергомаш». Двигатели планируется устанавливать на первую ступень перспективной ракеты среднего класса «Союз-5», которая сейчас создаётся в РКК «Энергия». Помимо этого, они будут использоваться на ракетах сверхтяжёлого класса «Енисей». Огневые испытания РД-171МВ намечены на декабрь 2019 года. По мнению экспертов, данные двигатели не имеют аналогов в мире и позволят России сохранить лидирующие позиции в ракетном двигателестроении.

https://russian.rt.com/russia/article/6 ... z-dvigatel
Этот двигатель тягой в 800 т!!! уже в начале следующего десятилетия выведет на орбиту Союз-5, способный доставить туда 17 т груза, а концу следующего десятилетия - модификации РН Енисей массой в 3000 т, на которых будет организована российская лунная пилотируемая экспедиция.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:37

Пуск «Искандера» показали во всех подробностях
https://news.mail.ru/politics/38550024/?frommail=1
Судя по картинке, КВО составило несколько метров.
Волгарь
 
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