Додано: Пон 02 вер, 2019 10:35

Pupsik написав: Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен возвращением имперских тенденций в Европе

С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан. С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан.

Для особо продвинутых знатоков авиации.F-35 - это ИСТРЕБИТЕЛЬ-БОМБАРДИРОВЩИК, т.е. истребитель МИНУС бомбардировщик на жаргоне профессиональных летчиков - малоскоростной (макс.скорость 1925 км/ч), маломаневренный (отношение тяги к нормальному взлетному весу 0,6) самолет, который по этим параметрам уступает даже МИГ-21 (скорость на форсаже 2175 км/ч). До недавнего времени он считался невидимым, однако совсем недавно (см. выше) сквозь зубы руководство ВВС США все-таки признало, что для С-400 нет невидимых целей (хотя F-117 прекрасно просматривался еще 20 лет назад, когда и был сбит и в итоге отправлен в утиль). В столкновении с Су-35 и Миг-35 (скорость 2600 км/ч, тяговооруженность 1+), у него просто нет шансов. Именно поэтому командование ВКС РФ не спешит форсировать производство Су-57 - даже с двигателем тягой в 15 т оно по всем параметрам превосходит ЭТО ИЗДЕЛИЕ, а через пару лет, когда закончатся испытания двигателя тягой 18,5 т, это будет действительно невидимый (для противника) сверхманевренный истребитель, с УПРАВЛЯЕМЫМ вектором тяги, который в перегрузочном варианте (37 т) будет обладать тяговооруженностью больше 1.Единственным его соперником мог бы быть F-22, но из-за дороговизны эксплуатации его больше не производят, скорость в мирное время (из-за опасений, что самолет просто развалится, ограничена 2175 км/ч), вектор тяги которого ИЗМЕНЯЕМЫЙ, т.е. ни о какой сверхманевренности не может быть и речи.Поздновато. С таким заявлением нужно было выступить 20,5 лет назад, когда самый мощный на тот момент военный альянс в мире напал на маленькую беззащитную европейскую страну страну, убил несколько тысяч ее граждан, расчленил ее территорию, встав на сторону террористов, и создал в конечном итоге на захваченной территории администрацию, руки членов которой по плечи в крови несчастных сербов, ставших ЖИВЫМИ донорами органов на продажу.Теперь об этом, конечно, предпочитают не вспоминать, но не далеко все - НЕ ЗАБУДЕМ и НЕ ПРОСТИМ.