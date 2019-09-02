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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:53

  V2 написав:
  Волгарь написав:В столкновении с Миг-35 (скорость 2600 км/ч, тяговооруженность 1+), у него просто нет шансов.


МИГ35
Единиц произведено 2 (прототипа)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35

F-35
Единиц произведено более 420 (06.08.2019)

Дійсно, без шансів :mrgreen:


В декого навіть без сутички почали вже деталі відвалюватись :mrgreen:
У російського МіГ-35 під час демонстраційного польоту відвалилася частина крила (фото)
https://espreso.tv/news/2019/09/02/u_ro ... kryla_foto
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:07

  Волгарь написав:Пуск «Искандера» показали во всех подробностях
https://news.mail.ru/politics/38550024/?frommail=1
Судя по картинке, КВО составило несколько метров.

Личные не советские разработки у федерации имеются?
Разработка ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21.12.1988 г. № 1452—294 «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК „Искандер“»

И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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