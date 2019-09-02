Додано: Пон 02 вер, 2019 22:07
Личные не советские разработки у федерации имеются?
Разработка ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21.12.1988 г. № 1452—294 «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК „Искандер“»
И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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