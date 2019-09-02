Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32

andrijk777 написав: Shram написав: Ukrainian написав: И по украинскому Гром-2 пару слов

Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10 И по украинскому Гром-2 пару словУже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10



Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.



Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.

Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.

Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить? Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?

Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню? Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню?

Сравнивать мощь РА и ВСУ действительно бессмысленно - даже без ЯО они соотносятся как 100+ к 1. А вот для РА и US Army (включая все подразделения ВС США) оно вполне сопоставимо. Сейчас примерно 1,25 к 1, к середине следующего десятилетия - минимум 3 к 1 (количественно). И это без учета качества СЯО - тут разрыв скоро достигнет как минимум порядка. Если же учитывать и щит (т.е. ПРО), то тут разрыв еще больше.