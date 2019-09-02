Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Личные не советские разработки у федерации имеются? Разработка ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21.12.1988 г. № 1452—294 «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК „Искандер“»
И по украинскому Гром-2 пару слов Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.
Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках. Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки. Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.
Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках. Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки. Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
Очень сомневаюсь, что дело вообще дойдет до реального серийного производства. Промышленность, которая не способна освоить производство унитарных патронов и артвыстрелов (т.е. повторить технологии, освоенные 105 лет назад), ПРОСТО УМЕРЛА. И никакие макеты, выкатываемые из цехов под гром фанфар ее, увы, не воскресят.
Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.
Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках. Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки. Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню?
Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.
Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках. Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки. Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню?
Сравнивать мощь РА и ВСУ действительно бессмысленно - даже без ЯО они соотносятся как 100+ к 1. А вот для РА и US Army (включая все подразделения ВС США) оно вполне сопоставимо. Сейчас примерно 1,25 к 1, к середине следующего десятилетия - минимум 3 к 1 (количественно). И это без учета качества СЯО - тут разрыв скоро достигнет как минимум порядка. Если же учитывать и щит (т.е. ПРО), то тут разрыв еще больше.
Shram написав: Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.
Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках. Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки. Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви.
Во-первых, говорите это тем кто начал сравнивать Искандеры и Громы. Во-вторых, сравнение ВС России и Украины и их технологические параметры имеют прямое значение для украинцев. Поскольку немало украинских горячих голов поверивших вдруг в значительное превосходство украинских Громов, Гюрз, Молотов, Азовцев и прочих "достижений" о которых вещают СМИ и некоторые диванные патриоты, могут вдруг решить что пора начинать активную фазу войны. К чему это может привести - можно увидеть на примере когда некто поверив в "грозную" силу петиных катерков бросил их на "прорыв" керченского пролива.В итоге пришлось полгода выручать украинских моряков из российского СИЗО.