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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:53

  V2 написав:
  Волгарь написав:В столкновении с Миг-35 (скорость 2600 км/ч, тяговооруженность 1+), у него просто нет шансов.


МИГ35
Единиц произведено 2 (прототипа)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-35

F-35
Единиц произведено более 420 (06.08.2019)

Дійсно, без шансів :mrgreen:


В декого навіть без сутички почали вже деталі відвалюватись :mrgreen:
У російського МіГ-35 під час демонстраційного польоту відвалилася частина крила (фото)
https://espreso.tv/news/2019/09/02/u_ro ... kryla_foto
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 22:07

  Волгарь написав:Пуск «Искандера» показали во всех подробностях
https://news.mail.ru/politics/38550024/?frommail=1
Судя по картинке, КВО составило несколько метров.

Личные не советские разработки у федерации имеются?
Разработка ОТРК «Искандер» была начата в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 21.12.1988 г. № 1452—294 «О начале опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК „Искандер“»

И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 05:58

  Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10


Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.

Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.
Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.
Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?
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Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:41

  Shram написав:
  Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10


Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.

Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.
Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.
Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?

Очень сомневаюсь, что дело вообще дойдет до реального серийного производства. Промышленность, которая не способна освоить производство унитарных патронов и артвыстрелов (т.е. повторить технологии, освоенные 105 лет назад), ПРОСТО УМЕРЛА. И никакие макеты, выкатываемые из цехов под гром фанфар ее, увы, не воскресят.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:03

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:И никакие макеты, выкатываемые из цехов под гром фанфар ее, увы, не воскресят.


Це про 2 (два) міг35, які були вироблені за весь час і один з яких розпадаються під час демонстраційного польоту? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:25

  Shram написав:
  Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10


Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.

Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.
Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.
Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?

Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:32

  andrijk777 написав:
  Shram написав:
  Ukrainian написав:И по украинскому Гром-2 пару слов
Уже сегодня КБ "Южное" добилось устойчивых результатов попадания ракет в с отклонением в 0-2 метра, у российского "Искандера" это отклонение составляет от 5 до 10


Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.

Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.
Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.
Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?

Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви. Чи Україна також постійно заявляє що вона ТОП1 чи ТОП2 в світі по озброєнню?

Сравнивать мощь РА и ВСУ действительно бессмысленно - даже без ЯО они соотносятся как 100+ к 1. А вот для РА и US Army (включая все подразделения ВС США) оно вполне сопоставимо. Сейчас примерно 1,25 к 1, к середине следующего десятилетия - минимум 3 к 1 (количественно). И это без учета качества СЯО - тут разрыв скоро достигнет как минимум порядка. Если же учитывать и щит (т.е. ПРО), то тут разрыв еще больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:12

  andrijk777 написав:
  Shram написав:
Там одним постом выше ржач над количеством МИГ-35-ых по сравнению с Ф-35-ми.

Так вот Искандеров больше 100 штук находящихся в войсках.
Гром-2 - ещё нет ни одного готового комплекса, пока ещё только ведутся разработки.
Интересно придёт форумчанин V2 смайлики ставить?

Ржач - це порівняння України і Росії по аналогії з порівнянням Росії і США, як робите ви.


Во-первых, говорите это тем кто начал сравнивать Искандеры и Громы.
Во-вторых, сравнение ВС России и Украины и их технологические параметры имеют прямое значение для украинцев. Поскольку немало украинских горячих голов поверивших вдруг в значительное превосходство украинских Громов, Гюрз, Молотов, Азовцев и прочих "достижений" о которых вещают СМИ и некоторые диванные патриоты, могут вдруг решить что пора начинать активную фазу войны.
К чему это может привести - можно увидеть на примере когда некто поверив в "грозную" силу петиных катерков бросил их на "прорыв" керченского пролива.В итоге пришлось полгода выручать украинских моряков из российского СИЗО.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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