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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:27

Основное отличие между мной и Соммером (не считая качества постов) состоит в том, что я могу войти на него в любое время, даже из дома или из деревни, а он ТОЛЬКО ИЗ БИБЛИОТЕКИ. Видимо, человек достаточно одинокий - с детьми или внуками не общается (если они, конечно, есть), иначе бы, не имея собственного, мог сделать это с их смартфона или планшета.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:32

Волгарь
Качество твоих постов ? Даже для Квартал-95 - это шутка слишком канализационная.
Постоянно писать, чего у вас там в России в 3 раза больше.
Рассуждения о с/х Крыма, ну всё по классике "в поле, каждый суслик - аграном" :)
Рассуждения о ВВП по ППС. Только вот 3 небольших прибалтийских страны, по ВВП по ППС, кроют всю нефте-газо-плодородную Россию :)
Но продолжай, ты забавный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 18:57

общал-выполняю, с телевизора
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:09

Извините, с ЖИВОТНЫМИ не общаюсь
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:29

День Труда минул, библиотека (если она не во Флориде или Джорджии) должна открыться. Через полчаса на форуме должен появится мистер Соммер.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:49

«Это прорыв»: Индия закупит у России оружие и военную технику на $14,5 млрд
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября 2019, 15:40 — REGNUM Начиная с 2018 года, Индия заказала у России военную технику и вооружение на сумму $14,5 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

https://regnum.ru/news/it/2708395.html
Почти триллион рублей для ВПК - неплохие деньги.
Волгарь
 
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