Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Основное отличие между мной и Соммером (не считая качества постов) состоит в том, что я могу войти на него в любое время, даже из дома или из деревни, а он ТОЛЬКО ИЗ БИБЛИОТЕКИ. Видимо, человек достаточно одинокий - с детьми или внуками не общается (если они, конечно, есть), иначе бы, не имея собственного, мог сделать это с их смартфона или планшета.
Волгарь Качество твоих постов ? Даже для Квартал-95 - это шутка слишком канализационная. Постоянно писать, чего у вас там в России в 3 раза больше. Рассуждения о с/х Крыма, ну всё по классике "в поле, каждый суслик - аграном" Рассуждения о ВВП по ППС. Только вот 3 небольших прибалтийских страны, по ВВП по ППС, кроют всю нефте-газо-плодородную Россию Но продолжай, ты забавный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
«Это прорыв»: Индия закупит у России оружие и военную технику на $14,5 млрд
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября 2019, 15:40 — REGNUM Начиная с 2018 года, Индия заказала у России военную технику и вооружение на сумму $14,5 млрд. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Новейший противоминный корабль «Иван Антонов» прибыл в Севастополь.
«Иван Антонов» построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека