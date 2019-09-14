А на постройку туалетов для населения - не хватает. Хотя если население и так голодает, зачем ему туалеты?
Пусть по телевизору яхтами гордится.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:25
А на постройку туалетов для населения - не хватает. Хотя если население и так голодает, зачем ему туалеты?
Пусть по телевизору яхтами гордится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Нед 15 вер, 2019 08:59
Re: Імперські амбіції сусіда
У вас на россии денег на цацки, может и хватает, а вот на людей - нет.
Гордитесь количеством очковых сортиров.
Но только не на украинских экономических форумах. Это в первую очередь относится к команде ботов-волгарей, которым уже руководство платит только за количество постов ))
А качество этих постов - на три копейки ))
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:36
Твое мнение,как специалиста по туалетам, очень важно на этом форуме.
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:41
Я наверное ,что-то пропустил, на Украине разве развернута государственная программа по постройке туалетов для населения? в 2018г. Киеве построено туалетов меньше чем станций метро в Москве.
Додано: Нед 15 вер, 2019 18:15
Израиль
Июнь 1970 сбивает пять росийских мигов за меньше чем три минуты
Можем повторить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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