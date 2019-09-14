Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Что в России средств хватает и на яхты олигархов и на постройку новейших кораблей для флота страны?
У вас на россии денег на цацки, может и хватает, а вот на людей - нет. Гордитесь количеством очковых сортиров. Но только не на украинских экономических форумах. Это в первую очередь относится к команде ботов-волгарей, которым уже руководство платит только за количество постов )) А качество этих постов - на три копейки ))
Shram написав:Что в России средств хватает и на яхты олигархов и на постройку новейших кораблей для флота страны?
У вас на россии денег на цацки, может и хватает, а вот на людей - нет. Гордитесь количеством очковых сортиров. Но только не на украинских экономических форумах. Это в первую очередь относится к команде ботов-волгарей, которым уже руководство платит только за количество постов )) А качество этих постов - на три копейки ))
Твое мнение,как специалиста по туалетам, очень важно на этом форуме.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД