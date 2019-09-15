Додано: Пон 16 вер, 2019 13:52

Ось класна тактика в кремлеботів. Вони возвеличують себе порівнюючи себе з розвинутими країнами(зокрема США), але коли їм тикають мордою в г**** вони миттю переключаються на Україну.

Між іншим це офіційна тактика кремля. Вони так само роблять там у себе в Рашці. Ось чому по всіх каналах тільки те й роблять що обс**** Україну.

Тому низький рівень життя у нас і взагалі усякі наші негаразди - це життєво необхідно для самої омазвивается зачастуюРосії(як мінімум для збереження режиму Путіна).

Очередная глупость. Низкий уровень жизни на Украине вызывает удивление у россиян по одной простой причине - кроме краткого периода 32-34-го годов УКРАИНА ВСЕГДА ЖИЛА ЛУЧШЕ ЧЕМ РОССИЯ, во многом за счет внеэквивалентного обмена товарами (это когда тонна нефти в опте стоила 60 советских рублей, а тонна сахара -700+). Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав, на глазах всего одного поколения не только лишилась передовой обрабатывающей промышленности, но и 55% своей процентов экономики.А к Путину это не имеет никакого отношения - российская экономика развивается зачастую ВОПРЕКИ принимаемым им решениям. Просто уровень госуправления в России и на Украине (как и компетентность министров) НЕСОПОСТАВИМА. При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского (буквально 12,7 трлн. рублей против 65 млрд. гривен на счетах)никому и в голову не придет даже помыслить о гиперлупе или канале, соединяющем Черное и Балтийское моря (хотя как раз в РФ этот водный путь появился еще 67 лет назад).