Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:Что в России средств хватает и на яхты олигархов и на постройку новейших кораблей для флота страны?
У вас на россии денег на цацки, может и хватает, а вот на людей - нет. Гордитесь количеством очковых сортиров. Но только не на украинских экономических форумах. Это в первую очередь относится к команде ботов-волгарей, которым уже руководство платит только за количество постов )) А качество этих постов - на три копейки ))
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Shram написав:Sommer Яхта Алишера Усманова в 2.5 раза длиннее и в 2 раза больше по водоизмещению. ----- Ну и? Что сказать то хотели? Что в России средств хватает и на яхты олигархов и на постройку новейших кораблей для флота страны?
А на постройку туалетов для населения - не хватает. Хотя если население и так голодает, зачем ему туалеты?
Пусть по телевизору яхтами гордится.
Я наверное ,что-то пропустил, на Украине разве развернута государственная программа по постройке туалетов для населения? в 2018г. Киеве построено туалетов меньше чем станций метро в Москве.
Ось класна тактика в кремлеботів. Вони возвеличують себе порівнюючи себе з розвинутими країнами(зокрема США), але коли їм тикають мордою в г**** вони миттю переключаються на Україну. Між іншим це офіційна тактика кремля. Вони так само роблять там у себе в Рашці. Ось чому по всіх каналах тільки те й роблять що обс**** Україну. Тому низький рівень життя у нас і взагалі усякі наші негаразди - це життєво необхідно для самої Росії(як мінімум для збереження режиму Путіна).
Ось класна тактика в кремлеботів. Вони возвеличують себе порівнюючи себе з розвинутими країнами(зокрема США), але коли їм тикають мордою в г**** вони миттю переключаються на Україну. Між іншим це офіційна тактика кремля. Вони так само роблять там у себе в Рашці. Ось чому по всіх каналах тільки те й роблять що обс**** Україну. Тому низький рівень життя у нас і взагалі усякі наші негаразди - це життєво необхідно для самої омазвивается зачастуюРосії(як мінімум для збереження режиму Путіна).
Очередная глупость. Низкий уровень жизни на Украине вызывает удивление у россиян по одной простой причине - кроме краткого периода 32-34-го годов УКРАИНА ВСЕГДА ЖИЛА ЛУЧШЕ ЧЕМ РОССИЯ, во многом за счет внеэквивалентного обмена товарами (это когда тонна нефти в опте стоила 60 советских рублей, а тонна сахара -700+). Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав, на глазах всего одного поколения не только лишилась передовой обрабатывающей промышленности, но и 55% своей процентов экономики. А к Путину это не имеет никакого отношения - российская экономика развивается зачастую ВОПРЕКИ принимаемым им решениям. Просто уровень госуправления в России и на Украине (как и компетентность министров) НЕСОПОСТАВИМА. При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского (буквально 12,7 трлн. рублей против 65 млрд. гривен на счетах)никому и в голову не придет даже помыслить о гиперлупе или канале, соединяющем Черное и Балтийское моря (хотя как раз в РФ этот водный путь появился еще 67 лет назад).