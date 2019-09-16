При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!
*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.