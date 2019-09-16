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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:25
Волгарь написав:
Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:
При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!
*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
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andrijk777
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:26
andrijk777 написав: Волгарь написав:
Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:
При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!
*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.
По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл.
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