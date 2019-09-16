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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 249250251252 Додано: Пон 16 вер, 2019 22:25 Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?

Волгарь написав: При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского

Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!

*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним. При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним. andrijk777

Повідомлень: 1532 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 07:26 andrijk777 написав: Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?

Волгарь написав: При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского

Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!

*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним. При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним. Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.

По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл. Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл. ceba Повідомлень: 3355 З нами з: 12.03.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 10:16 andrijk777 написав: Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?

Волгарь написав: При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского

Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!

*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним. При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів!*Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.

Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит.

(наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн.

Фьючерс на нефть Brent - Нояб. '19 (LCOX9)

68,68 -0,34

https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит.(наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн. Волгарь Повідомлень: 7128 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32 Re: Імперські амбіції сусіда ceba написав: Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п. Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.



Не від великого розуму такі питання задаються!

Навіть не хочеться натякати, де шукати відповідь ... Не від великого розуму такі питання задаються!Навіть не хочеться натякати, де шукати відповідь ... V2 4 Повідомлень: 6218 З нами з: 03.07.09 Подякував: 236 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 10:38 ceba написав: Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.

Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.

Менталітет. Який близький до європейського(на відміну від РФ).

Між іншим близькі до Європи регіони РФ також достатньо сильно вимирають.



ceba написав: andrijk777 написав: Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,

Удивление вызывает также то, что республика, входившая вв 10-ку мировых промышленных держав,

При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?

При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?

По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл. По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл.

Читати навчися. Начало 90-х - це вже не СССР. Менталітет. Який близький до європейського(на відміну від РФ).Між іншим близькі до Європи регіони РФ також достатньо сильно вимирають.Читати навчися. Начало 90-х - це вже не СССР. Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 17 вер, 2019 10:42, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 1532 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 10:40 Re: время ceba написав: Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл.

Чем больше детей - тем больше комнат. Чем больше детей - тем больше комнат. sal Повідомлень: 3440 З нами з: 25.03.16 Подякував: 667 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 249250251252 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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