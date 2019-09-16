Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів! *Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів! *Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит. (наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн. Фьючерс на нефть Brent - Нояб. '19 (LCOX9) 68,68 -0,34 https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
ceba написав:Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.
Не від великого розуму такі питання задаються! Навіть не хочеться натякати, де шукати відповідь ...
ceba написав:Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.
Менталітет. Який близький до європейського(на відміну від РФ). Між іншим близькі до Європи регіони РФ також достатньо сильно вимирають.
ceba написав:
andrijk777 написав:
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл.
Читати навчися. Начало 90-х - це вже не СССР.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 17 вер, 2019 10:42, всього редагувалось 2 разів.
ceba написав:Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл.
Чем больше детей - тем больше комнат.
Повезло - обычный советский человек получал бесплатно 1 квартиру за ВСЮ ЖИЗНЬ. И люди за нее горбатились по 20+ лет. А зачастую и не получал - в СССР было более 200 млн. м2 ветхого и барачного жилья, 11 млн. человек жили в общежитиях. Единственный путь было вступить в ЖСК и КУПИТЬ квартиру по цене 220-250 руб/м2 (как раз отличная з/п за месяц без налогов). Но и то, просто так вступить в ЖСК было нельзя, нужен был блат или везение.
ceba написав:Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл.
Чем больше детей - тем больше комнат.
Повезло - обычный советский человек получал бесплатно 1 квартиру за ВСЮ ЖИЗНЬ. И люди за нее горбатились по 20+ лет. А зачастую и не получал - в СССР было более 200 млн. м2 ветхого и барачного жилья, 11 млн. человек жили в общежитиях. Единственный путь было вступить в ЖСК и КУПИТЬ квартиру по цене 220-250 руб/м2 (как раз отличная з/п за месяц без налогов). Но и то, просто так вступить в ЖСК было нельзя, нужен был блат или везение.
нужно учесть,что СССР пережил невиданную до селе войну. Мои родители получили комнату в коммуналке в 1964 году,отец 1937 года рождения, на то время он проработал на металлургическом комбинате 4 года, в 1967 году комнаты в коммуналке были разменяны на две отдельные однокомнатные хрущевки. В 1970 отец получил 2-х комнатную квартиру в новом доме. Так,что рассказки о 20+ это скорей исключения для лодырей и жителей небольших поселков. Хотя даже в колхозах и совхозах жилье строилось для колхозников или колхозы помогали материалами техникой и рабсилой. К примеру, учителям по приезду в деревню на работу по направлениям выдавалось жилье. До сих пор стоят двухэтажные многоквартирные дома в весях на просторах бывшего СССР.
Волгарь написав:Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит.
Відверто кажучи не вірю. Не обов'язково платити мінімальну. Можна 15000 платити. Чи в РФ немає зарплати 15000? В Україні мінімалку також фактично вже ніхто не платить(за виключенням ухиляння від податків).
Волгарь написав:(наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн. Фьючерс на нефть Brent - Нояб. '19 (LCOX9) 68,68 -0,34
Тут згідний. Але ціна 30-40$ була дні, а не роки. Тому і "вистояли" бо Путін "жме" бабки(і своїм роздає, звичайно), а народ бідує - я це і написав вище. І "вистояли" це умовно. Рубль все-таки в 2 рази впав, пенсійний вік збільшили. В СССР, наприклад, не знецінили рубль в 2 рази, коли нафта просіла. Зрозуміло, що в СССР це було зробити набагато важче, ніж зараз в РФ.