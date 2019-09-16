Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів! *Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
Волгарь написав:При наличии ресурсов у российского правительства в 100 раз больших, чем у украинского
Ресурси в 100 разів більші, а мінімальні зарплати майже рівні... Давайте більше приколів! *Між іншим я давно думав-гадав чому Путін, маючи величезні ресурси(гроші), так знущається з росіян(зокрема мізерні зарплати, підвищення пенсійного віку і т.д.)? Але недавно знайшов відповідь на це питання. Просто якщо "витрачати" багато коштів на народ, то у випадку кризи(наприклад ціна нафти впаде до 30$) Росія може просто розвалитись. Фактично по аналогії з СССР. Тому Путін акумулює великі резерви на чорний день і плюс знецінив рубль в 2 рази, коли запахло жареним.
Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит. (наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн. Фьючерс на нефть Brent - Нояб. '19 (LCOX9) 68,68 -0,34 https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
ceba написав:Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.
Не від великого розуму такі питання задаються! Навіть не хочеться натякати, де шукати відповідь ...
ceba написав:Ты лучше найди ответ почему населении Украины сокращается? В 2018 году в РФ было введено в эксплуатацию 75,3 млн кв метров нового жилья, а на Украине 8,7 млн. кв. метров . В 2013 в РФ было построено 70,5 млн. кв. м. жилья , на Украине 11,2 млн. кв. В РФ за пять лет стали строить домов больше, а на Украине меньше , и это при одинаковых з.п.
Менталітет. Який близький до європейського(на відміну від РФ). Між іншим близькі до Європи регіони РФ також достатньо сильно вимирають.
ceba написав:
andrijk777 написав:
Волгарь написав: Удивление вызывает также то, что республика, входившая в начале 90-х в 10-ку мировых промышленных держав,
При зарплатах в 30$ входила в 10 ТОП-держав? Скільки можна цю лапшу вішати?
По зп. в 30 долл. в СССР я тебе поясню. В советскую з.п. не входила цена квартиры, которая выдавалась твоим родителям бесплатно и в которой ты сейчас живешь. Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл. Да и 200 тогдашних руб. можно было купить товаров и услуг не меньше чем сегодня на 200 долл.
Читати навчися. Начало 90-х - це вже не СССР.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 17 вер, 2019 10:42, всього редагувалось 2 разів.
ceba написав:Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл.
Чем больше детей - тем больше комнат.
Повезло - обычный советский человек получал бесплатно 1 квартиру за ВСЮ ЖИЗНЬ. И люди за нее горбатились по 20+ лет. А зачастую и не получал - в СССР было более 200 млн. м2 ветхого и барачного жилья, 11 млн. человек жили в общежитиях. Единственный путь было вступить в ЖСК и КУПИТЬ квартиру по цене 220-250 руб/м2 (как раз отличная з/п за месяц без налогов). Но и то, просто так вступить в ЖСК было нельзя, нужен был блат или везение.
ceba написав:Я при своей з. п. в 220 руб. получил новую 2-х комнатную кв. когда мне было 24 года. Рыночная стоимость этой квартиры сейчас 50 тыс. долл.
Чем больше детей - тем больше комнат.
Повезло - обычный советский человек получал бесплатно 1 квартиру за ВСЮ ЖИЗНЬ. И люди за нее горбатились по 20+ лет. А зачастую и не получал - в СССР было более 200 млн. м2 ветхого и барачного жилья, 11 млн. человек жили в общежитиях. Единственный путь было вступить в ЖСК и КУПИТЬ квартиру по цене 220-250 руб/м2 (как раз отличная з/п за месяц без налогов). Но и то, просто так вступить в ЖСК было нельзя, нужен был блат или везение.
нужно учесть,что СССР пережил невиданную до селе войну. Мои родители получили комнату в коммуналке в 1964 году,отец 1937 года рождения, на то время он проработал на металлургическом комбинате 4 года, в 1967 году комнаты в коммуналке были разменяны на две отдельные однокомнатные хрущевки. В 1970 отец получил 2-х комнатную квартиру в новом доме. Так,что рассказки о 20+ это скорей исключения для лодырей и жителей небольших поселков. Хотя даже в колхозах и совхозах жилье строилось для колхозников или колхозы помогали материалами техникой и рабсилой. К примеру, учителям по приезду в деревню на работу по направлениям выдавалось жилье. До сих пор стоят двухэтажные многоквартирные дома в весях на просторах бывшего СССР.
Волгарь написав:Для суперзнающих - МИНИМАЛЬНАЯ З/П В РФ всего лишь НАЛОГОВАЯ ЕДИНИЦА, в которой измеряются налоги и штрафы. Попробуй заплатить работнику минималку, и у такой фирмы через месяц начнется полномасштабная налоговая проверка, которая подобную фирму и похоронит.
Відверто кажучи не вірю. Не обов'язково платити мінімальну. Можна 15000 платити. Чи в РФ немає зарплати 15000? В Україні мінімалку також фактично вже ніхто не платить(за виключенням ухиляння від податків).
Волгарь написав:(наприклад ціна нафти впаде до 30$) - мы выстояли, когда цена нефти падала до 30, и с тех пор нарастили ЗВР на 180 млрд, а госдолг сократили на 250 млрд. долларов. И, если Вы не знали, то сейчас РФ является едва ли не единственной страной в мире, с отрицательным нетто-госдолгом - правительство накопило 12,7 трлн. рублей (доходы бюджета за 8 месяцев) при госдолге в 12,5 трлн. Фьючерс на нефть Brent - Нояб. '19 (LCOX9) 68,68 -0,34
Тут згідний. Але ціна 30-40$ була дні, а не роки. Тому і "вистояли" бо Путін "жме" бабки(і своїм роздає, звичайно), а народ бідує - я це і написав вище. І "вистояли" це умовно. Рубль все-таки в 2 рази впав, пенсійний вік збільшили. В СССР, наприклад, не знецінили рубль в 2 рази, коли нафта просіла. Зрозуміло, що в СССР це було зробити набагато важче, ніж зараз в РФ.
andrijk777 написав:В СССР, наприклад, не знецінили рубль в 2 рази, коли нафта просіла. Зрозуміло, що в СССР це було зробити набагато важче, ніж зараз в РФ.
Вы уверены ,что в СССР экономика строилась под цены на нефть?
Сильно недооцінили цей фактор. Отримали результат - розпад СССР. А ось Путін вже не дурак. На граблі 2 раз наступати не захотів. Миттю знецінив рубль.
Распад СССР не зависел от цены на нефть, дам были более глубинные причины. Тем более,что во времена СССР цены на нефть были довольно низкими. Относительно высокие цены на нефть (27-35долл) были только в семилетний период с 1979 по 1985 ,хотя уже и в эти годы советская экономика страдала дефицитом как на продовольственные так и на промышленные товары. С 1986 цена на нефть упала, но все же была выше цен на нефть до 1978 года.