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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:14
Звичайно що були "глубинние" причини, заложені ще Сталіном(і навіть Леніном), але головною причиною(спусковим гачком) були саме ціни на нафту.
"1979 по 1985 ,хотя уже и в эти годы советская экономика страдала дефицитом" - до 85 страждала, а після 85 - рухнула. Ось і вся різниця.
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andrijk777
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