Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Звичайно що були "глубинние" причини, заложені ще Сталіном(і навіть Леніном), але головною причиною(спусковим гачком) були саме ціни на нафту. "1979 по 1985 ,хотя уже и в эти годы советская экономика страдала дефицитом" - до 85 страждала, а після 85 - рухнула. Ось і вся різниця.
В целом по стране в январе-апреле 2019 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в январе-апреле 2018 г. - в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской Федерации это превыше-ние составило 1,5-2,2 раза.
А що це за такі суб'єкти? Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4 Ивановская область 8,0 16,7 Псковская область 8,6 18,0 і т.д. Добре що є (для демографії) Республика Дагестан 14,7 4,9 Республика Ингушетия 15,8 2,9 Чеченская Республика 17,7 4,8