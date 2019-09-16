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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:14

Звичайно що були "глубинние" причини, заложені ще Сталіном(і навіть Леніном), але головною причиною(спусковим гачком) були саме ціни на нафту.
"1979 по 1985 ,хотя уже и в эти годы советская экономика страдала дефицитом" - до 85 страждала, а після 85 - рухнула. Ось і вся різниця.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:52

Волгарь Для стурбованих демографією:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
В целом по стране в январе-апреле 2019 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в январе-апреле 2018 г. - в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской Федерации это превыше-ние составило 1,5-2,2 раза.

А що це за такі суб'єкти?
Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4
Ивановская область 8,0 16,7
Псковская область 8,6 18,0
і т.д.
Добре що є (для демографії)
Республика Дагестан 14,7 4,9
Республика Ингушетия 15,8 2,9
Чеченская Республика 17,7 4,8

Тривалість життя в Україні далі перевищує показники РФ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8, але є регіони з високою часткою старого населення, наприклад, Дніпропетровщина.
А про переваги в РФ напевно не знають 122954 осіб, що виїхали 2018 р. з РФ в Україну. https://www.gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf стор. 81
Останні п'ять років чітка тенденція зменшення кількості переїхавших в РФ з України і збільшення виїхавших з РФ в Україну.
Чому?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:14

Краткая хронология постов про "Украина замерзнет без нашего газа".


С - стабильность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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