Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Звичайно що були "глубинние" причини, заложені ще Сталіном(і навіть Леніном), але головною причиною(спусковим гачком) були саме ціни на нафту. "1979 по 1985 ,хотя уже и в эти годы советская экономика страдала дефицитом" - до 85 страждала, а після 85 - рухнула. Ось і вся різниця.
В целом по стране в январе-апреле 2019 г. число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (в январе-апреле 2018 г. - в 1,2 раза), в 39 субъектах Российской Федерации это превыше-ние составило 1,5-2,2 раза.
А що це за такі суб'єкти? Тверская область народ. 8,5 помер. 17,4 Ивановская область 8,0 16,7 Псковская область 8,6 18,0 і т.д. Добре що є (для демографії) Республика Дагестан 14,7 4,9 Республика Ингушетия 15,8 2,9 Чеченская Республика 17,7 4,8
Ваша ссылка ни о чем. Мало ли кто чего предложил. А тем временем, в военных манёврах «Центр-2019» приняли участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. было задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов; некоторые этапы учений проходили на полигонах стран-партнёров. Особенно символично участие в учениях Пакистана и Индии.
Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.
Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.
Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее
Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.
Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее
Или чего-то там под Одессой с десятками жертв. Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать. В сильно пьющем когда-то Горьком я не видел пьяного, валяющегося на улице, лет 7 минимум. Да и средняя продолжительность жизни мужчин выросла за 20 лет на 10 лет. Думаю, немалую роль в том, что общая смертность в РФ ниже среднеукраиснкой на 60%!, играет не только значительно более высокий уровень потребления/доступность лекарств/медицинских технологий/общего уровня медицины и социальной поддержки, но и реальная алкоголизация наших стран.