Додано: Вів 24 вер, 2019 15:02

Волгарь написав: Faceless написав: Волгарь написав: [quote="4753313:Faceless"]https://rg.ru/2019/09/22/eksperty-predlozhili-vvesti-indeks-samogona.html [quote="4753313:Faceless"]https://rg.ru/2019/09/22/eksperty-predlozhili-vvesti-indeks-samogona.html

Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества. Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.

Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее

Или чего-то там под Одессой с десятками жертв. Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать. В сильно пьющем когда-то Горьком я не видел пьяного, валяющегося на улице, лет 7 минимум. Да и средняя продолжительность жизни мужчин выросла за 20 лет на 10 лет. Думаю, немалую роль в том, что общая смертность в РФ ниже среднеукраиснкой на 60%!, играет не только значительно более высокий уровень потребления/доступность лекарств/медицинских технологий/общего уровня медицины и социальной поддержки, но и реальная алкоголизация наших стран.[/quote]Тем не менее РФ остаётся в топе стран Европы по этому показателю, только в отличие от Франции с Германией речь не о винах и пиве. Так что рассказывайте и дальше о эпохе трезвости