|
|
Імперські амбіції сусіда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:44
Faceless На Украине разве самогон уже не гонят и пьют исключительно кофе? В Севастополе на днях джип влетел в многоэтажку пассажирка погибла ,еще двое попало в больницу. За рулем водитель 92 года рождения был пьян. Когда они напьются?
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему