RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:06

  Волгарь написав:Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать.


Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 07.04.17
Подякував: 428 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:02

Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим. Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.

Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Справка "Известий"
Станции метрового диапазона в настоящее время производят только в России
.
https://vpk.name/news/333802_ohotniki_z ... arami.html
Сделано у нас - разработано в одном из нижегородских НИИ.
Волгарь
 
Повідомлень: 7208
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:54

Хотите такое будущее?
https://belaruspartisan.by/economic/479296/
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15

  andrijk777 написав:Хотите такое будущее?
https://belaruspartisan.by/economic/479296/
В приведенной тобой статье подтасовка фактов и приводимых значений средней з.п.
ceba
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 12.03.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8284
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, shapo і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (282)
14.10.2019 17:32
Альфа-Банк (77402)
14.10.2019 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.