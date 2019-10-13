Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим. Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.
Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Справка "Известий" Станции метрового диапазона в настоящее время производят только в России
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД