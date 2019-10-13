Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:06
Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:02
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Сделано у нас - разработано в одном из нижегородских НИИ.
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:54
Хотите такое будущее?
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15
В приведенной тобой статье подтасовка фактов и приводимых значений средней з.п.
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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