Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 25 вер, 2019 16:06
Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:02
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Сделано у нас - разработано в одном из нижегородских НИИ.
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:54
Хотите такое будущее?
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15
В приведенной тобой статье подтасовка фактов и приводимых значений средней з.п.
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:11
Re: Імперські амбіції сусіда
Или чего-то там под Одессой с десятками жертв. Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать. В сильно пьющем когда-то Горьком я не видел пьяного, валяющегося на улице, лет 7 минимум. Да и средняя продолжительность жизни мужчин выросла за 20 лет на 10 лет. Думаю, немалую роль в том, что общая смертность в РФ ниже среднеукраиснкой на 60%!, играет не только значительно более высокий уровень потребления/доступность лекарств/медицинских технологий/общего уровня медицины и социальной поддержки, но и реальная алкоголизация наших стран.[/quote]
Появление таких впечатляющих цифр в официальной статистике он объясняет тем, что в России снизилось употребление легального алкоголя, а нелегальный — суррогаты и контрафакт — стали в действительности, наоборот, потреблять больше.
— Низшие слои общества полностью перешли на суррогаты. Возможно, с этим и связана такая высокая смертность, — говорит нарколог
Всім процвітання!
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