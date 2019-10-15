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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 16:06

  Волгарь написав:Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать.


Наверное поэтому в РФ предлагают вернуть вытрезвители - потому что там потребление падает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:02

Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим. Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.

Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Справка "Известий"
Станции метрового диапазона в настоящее время производят только в России
.
https://vpk.name/news/333802_ohotniki_z ... arami.html
Сделано у нас - разработано в одном из нижегородских НИИ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:54

Хотите такое будущее?
https://belaruspartisan.by/economic/479296/
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15

  andrijk777 написав:Хотите такое будущее?
https://belaruspartisan.by/economic/479296/
В приведенной тобой статье подтасовка фактов и приводимых значений средней з.п.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:11

Re: Імперські амбіції сусіда

Волгарь написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:[quote="4753313:Faceless"]https://rg.ru/2019/09/22/eksperty-predlozhili-vvesti-indeks-samogona.html

Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.

Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее :mrgreen:

Или чего-то там под Одессой с десятками жертв. Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать. В сильно пьющем когда-то Горьком я не видел пьяного, валяющегося на улице, лет 7 минимум. Да и средняя продолжительность жизни мужчин выросла за 20 лет на 10 лет. Думаю, немалую роль в том, что общая смертность в РФ ниже среднеукраиснкой на 60%!, играет не только значительно более высокий уровень потребления/доступность лекарств/медицинских технологий/общего уровня медицины и социальной поддержки, но и реальная алкоголизация наших стран.[/quote]

Появление таких впечатляющих цифр в официальной статистике он объясняет тем, что в России снизилось употребление легального алкоголя, а нелегальный — суррогаты и контрафакт — стали в действительности, наоборот, потреблять больше.

— Низшие слои общества полностью перешли на суррогаты. Возможно, с этим и связана такая высокая смертность, — говорит нарколог
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:11

Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен.
В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:35

  ceba написав:Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен.
В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).

Так ведь бюджет Севастополя прямо дотируется из «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя»(ФЦП) на 2018-2023 г. общим объемом в почти триллион рублей, т.е. за счет всех россиян.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:23

  Dobrofey написав:
  ceba написав:Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен.
В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).

Так ведь бюджет Севастополя прямо дотируется из «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя»(ФЦП) на 2018-2023 г. общим объемом в почти триллион рублей, т.е. за счет всех россиян.
Бюджет Днепра тоже дотируется почти на 5 млрд.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:36

ceba а ты у нас в Днепре в горсовете работаешь откуда такие познания по бюджету миста, или советник Фила на общественных началах?
барабашов
 
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