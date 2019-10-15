Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Полуостров Крым и Юг России закроют сверхмощные дальнобойные радиолокационные "Ниобий-СВ". Как сообщили источники "Известий" в Минобороны, "охотники за невидимками" поступят на вооружение частей Южного военного округа уже до конца года. Эти станции легко обнаруживают не только обычные летательные аппараты, но и самолеты-невидимки и даже гиперзвуковые и крылатые ракеты. При этом за счет своей высокой маневренности и уникальных технических характеристик "Ниобий" практически неуязвим. Появление таких радаров в войсках серьезно усилит радиолокационный контроль воздушного пространства на южном направлении.
Метровый диапазон, в котором работает радар, позволяет видеть самолеты-невидимки (в том числе бомбардировщики B-2 Spirit) и новейшие американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Справка "Известий" Станции метрового диапазона в настоящее время производят только в России
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Написано людьми, понятия не имеющими о производстве самогона. У меня экспедитор гонит. Только оборудование, купленное легально, обошлось в 10 тыс. А гонит экзотические настойки вроде киви или морошки, где ингридиенты обходятся кратно дороже любой приличной водки. У них там целый клуб, сообщество в Контакте, совместные дегустации. В праздники приносит на работу - продукция высшей очистки и чистейшего качества.
Да, потребление "боярышника" описало бы ситуацию куда точнее
Или чего-то там под Одессой с десятками жертв. Потребление алкоголя на душу населения за последние 20 лет сократилось в России вдвое. И продолжает стабильно падать. В сильно пьющем когда-то Горьком я не видел пьяного, валяющегося на улице, лет 7 минимум. Да и средняя продолжительность жизни мужчин выросла за 20 лет на 10 лет. Думаю, немалую роль в том, что общая смертность в РФ ниже среднеукраиснкой на 60%!, играет не только значительно более высокий уровень потребления/доступность лекарств/медицинских технологий/общего уровня медицины и социальной поддержки, но и реальная алкоголизация наших стран.[/quote]
Появление таких впечатляющих цифр в официальной статистике он объясняет тем, что в России снизилось употребление легального алкоголя, а нелегальный — суррогаты и контрафакт — стали в действительности, наоборот, потреблять больше.
— Низшие слои общества полностью перешли на суррогаты. Возможно, с этим и связана такая высокая смертность, — говорит нарколог
Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен. В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).
ceba написав:Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен. В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).
Так ведь бюджет Севастополя прямо дотируется из «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя»(ФЦП) на 2018-2023 г. общим объемом в почти триллион рублей, т.е. за счет всех россиян.
ceba написав:Ukrainian Бюджет Днепра на 2019 год предусмотрен в размере 14 миллиардов 38 миллионов 300 тысяч гривен. В 2019 году бюджет Севастополя составит 45 миллиардов руб..Бюджет оккупированного Севастополя на 2019 год в полтора раза больше бюджета Днепра (Днепропетровска).
Так ведь бюджет Севастополя прямо дотируется из «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя»(ФЦП) на 2018-2023 г. общим объемом в почти триллион рублей, т.е. за счет всех россиян.