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Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:49
барабашов написав:ceba
а ты у нас в Днепре в горсовете работаешь откуда такие познания по бюджету миста, или советник Фила на общественных началах?
А разве в Днепре городе есть горсовет? Данные о бюджете любого города,даже оккупированного, можно найти в интернете.
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ceba
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