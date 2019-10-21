А разве в Днепре городе есть горсовет? Данные о бюджете любого города,даже оккупированного, можно найти в интернете.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:49
Додано: Суб 19 жов, 2019 21:45
Дамбу, расположенную на реке Сейба, прорвало в ночь на 19 октября. Из-за этого оказались затоплены два временных общежития для рабочих. Пока известно о 15 погибших, 13 человек считаются без вести пропавшими, 14 пострадавших находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.
Также мужчина рассказал, что смытые водой общежития были построены всего за две недели, в них проживали около 80 человек, в основном люди из деревень, а также из городов Абакана и Минусинска. По словам рабочего, прорыв дамбы произошел внезапно и застал людей врасплох.
Тело износилось". Как минимум 13 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
Вода хлынула на временные общежития вахтовиков (балки), где могло находиться не менее 80 человек. Сейчас известно о 15 погибших.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 22 жов, 2019 10:41
В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ
В прошлом году в Чехии была обнаружена и уничтожена агентурная сеть, созданная Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказал директор Службы информационной безопасности Михаил Куделка.
По его словам, сеть финансировалась через посольство России и должна была использоваться для кибератак на цели внутри страны, а также на международных партнеров Чехии.
Куделка заявил, что сеть была частью более широкой организации, которую россияне использовали и готовили к использованию в других европейских странах.
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