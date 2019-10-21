Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Дамбу, расположенную на реке Сейба, прорвало в ночь на 19 октября. Из-за этого оказались затоплены два временных общежития для рабочих. Пока известно о 15 погибших, 13 человек считаются без вести пропавшими, 14 пострадавших находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии. Также мужчина рассказал, что смытые водой общежития были построены всего за две недели, в них проживали около 80 человек, в основном люди из деревень, а также из городов Абакана и Минусинска. По словам рабочего, прорыв дамбы произошел внезапно и застал людей врасплох.
Тело износилось". Как минимум 13 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае
Вода хлынула на временные общежития вахтовиков (балки), где могло находиться не менее 80 человек. Сейчас известно о 15 погибших.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
К госсекретарю США Майку Помпео написали обращение 40 конгрессменов-демократов с Палаты представителей США, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Письмо опубликовали на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает "Голос Америки".
В список иностранных террористических организаций, куда демократы призывают включить "Азов", входят Исламское государство, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Среди европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков). "Насильственные группы белых националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций, но по какой причине в Госдепе отказываются определять такие группы террористами (какие они есть), препятствуя возможности правоохранительных органов защищать нас", - отметил Роуз в Twitter.
"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - говорится в обращении.