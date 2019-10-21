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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:49

  барабашов написав:ceba а ты у нас в Днепре в горсовете работаешь откуда такие познания по бюджету миста, или советник Фила на общественных началах?
А разве в Днепре городе есть горсовет? Данные о бюджете любого города,даже оккупированного, можно найти в интернете.
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:45

Дамбу, расположенную на реке Сейба, прорвало в ночь на 19 октября. Из-за этого оказались затоплены два временных общежития для рабочих. Пока известно о 15 погибших, 13 человек считаются без вести пропавшими, 14 пострадавших находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.
Также мужчина рассказал, что смытые водой общежития были построены всего за две недели, в них проживали около 80 человек, в основном люди из деревень, а также из городов Абакана и Минусинска. По словам рабочего, прорыв дамбы произошел внезапно и застал людей врасплох.

Тело износилось". Как минимум 13 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

Вода хлынула на временные общежития вахтовиков (балки), где могло находиться не менее 80 человек. Сейчас известно о 15 погибших.

https://www.sibreal.org/a/30224816.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:41

В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ

В прошлом году в Чехии была обнаружена и уничтожена агентурная сеть, созданная Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказал директор Службы информационной безопасности Михаил Куделка.

По его словам, сеть финансировалась через посольство России и должна была использоваться для кибератак на цели внутри страны, а также на международных партнеров Чехии.

Куделка заявил, что сеть была частью более широкой организации, которую россияне использовали и готовили к использованию в других европейских странах.

Видео:
https://domaci.ihned.cz/c1-66663380-kontrarozvedka-a-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu-loni-rozbily-v-cesku-sit-ruske-zpravodajske-sluzby
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 12:42

На уровне с Аль-Каидой - в США требуют признать "Азов" террористической организацией

К госсекретарю США Майку Помпео написали обращение 40 конгрессменов-демократов с Палаты представителей США, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций. Письмо опубликовали на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает "Голос Америки".

В список иностранных террористических организаций, куда демократы призывают включить "Азов", входят Исламское государство, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Среди европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков). "Насильственные группы белых националистов соответствуют всем критериям Госдепа для внесения в список иностранных террористических организаций, но по какой причине в Госдепе отказываются определять такие группы террористами (какие они есть), препятствуя возможности правоохранительных органов защищать нас", - отметил Роуз в Twitter.

"Батальон Азов" является известной ультранационалистической милицейской организацией в Украине, которая открыто приглашает неонацистов в свои ряды. ... В относительно короткой истории этой группы ООН зафиксировала нарушения прав человека и случаи пыток. Несмотря на эти факты, по данным ФБР, "Азов" рекрутирует, радикализирует и тренирует американских граждан годами", - говорится в обращении.
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