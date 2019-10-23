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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:49

  барабашов написав:ceba а ты у нас в Днепре в горсовете работаешь откуда такие познания по бюджету миста, или советник Фила на общественных началах?
А разве в Днепре городе есть горсовет? Данные о бюджете любого города,даже оккупированного, можно найти в интернете.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 21:45

Дамбу, расположенную на реке Сейба, прорвало в ночь на 19 октября. Из-за этого оказались затоплены два временных общежития для рабочих. Пока известно о 15 погибших, 13 человек считаются без вести пропавшими, 14 пострадавших находятся в больнице, трое из них — в тяжелом состоянии.
Также мужчина рассказал, что смытые водой общежития были построены всего за две недели, в них проживали около 80 человек, в основном люди из деревень, а также из городов Абакана и Минусинска. По словам рабочего, прорыв дамбы произошел внезапно и застал людей врасплох.

Тело износилось". Как минимум 13 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае

Вода хлынула на временные общежития вахтовиков (балки), где могло находиться не менее 80 человек. Сейчас известно о 15 погибших.

https://www.sibreal.org/a/30224816.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:41

В Чехии разоблачили агентурную сеть ФСБ

В прошлом году в Чехии была обнаружена и уничтожена агентурная сеть, созданная Федеральной службой безопасности России. Об этом рассказал директор Службы информационной безопасности Михаил Куделка.

По его словам, сеть финансировалась через посольство России и должна была использоваться для кибератак на цели внутри страны, а также на международных партнеров Чехии.

Куделка заявил, что сеть была частью более широкой организации, которую россияне использовали и готовили к использованию в других европейских странах.

Видео:
https://domaci.ihned.cz/c1-66663380-kontrarozvedka-a-centrala-proti-organizovanemu-zlocinu-loni-rozbily-v-cesku-sit-ruske-zpravodajske-sluzby
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:25

Откуда берутся эти данные, трудно понять", - заявил Песков, его цитирует "Интерфакс".

Он также вспомнил предыдущее исследование Росстата, в котором говорилось, что почти 80% россиян не могут позволить себе купить минимум необходимых вещей, а треть не может даже приобрести к новому сезону обувь. По мнению Пескова, такие исследования нужно воспринимать аналитически. Нужно, "чтобы социологи и ученые объясняли", подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Росстат опубликовал данные о доходах российских семей. Из них следует, что половина семей может позволить себе купить только еду и одежду, тогда как на предметы длительного пользования, например, компьютер или холодильник, денег не хватает. По сравнению с прошлым годом доля этих граждан немного выросла.

Хуже всего с доходами обстоят дела у семей неработающих пенсионеров, а также у многодетных и неполных семей.

Россияне все больше вынуждены экономить на себе, о чем говорят другие исследования. Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, что из-за сложной экономической ситуация россияне все больше отказывают себе в медицинских услугах, развлечениях и отпуске. Причем отдыхом россияне стали жертвовать чаще всего: почти половина населения страны работает без отпусков.
https://www.mk.ru/social/2019/10/22/kre ... onyat.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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