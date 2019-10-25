Додано: Сер 23 жов, 2019 15:25

Хуже всего с доходами обстоят дела у семей неработающих пенсионеров, а также у многодетных и неполных семей.

Откуда берутся эти данные, трудно понять", - заявил Песков, его цитирует "Интерфакс".Он также вспомнил предыдущее исследование Росстата, в котором говорилось, что почти 80% россиян не могут позволить себе купить минимум необходимых вещей, а треть не может даже приобрести к новому сезону обувь. По мнению Пескова, такие исследования нужно воспринимать аналитически. Нужно, "чтобы социологи и ученые объясняли", подчеркнул пресс-секретарь президента.Ранее Росстат опубликовал данные о доходах российских семей. Из них следует, что половина семей может позволить себе купить только еду и одежду, тогда как на предметы длительного пользования, например, компьютер или холодильник, денег не хватает. По сравнению с прошлым годом доля этих граждан немного выросла.Россияне все больше вынуждены экономить на себе, о чем говорят другие исследования. Ранее аналитический центр НАФИ выяснил, что из-за сложной экономической ситуация россияне все больше отказывают себе в медицинских услугах, развлечениях и отпуске. Причем отдыхом россияне стали жертвовать чаще всего: почти половина населения страны работает без отпусков.