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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:26

Re: Імперські амбіції сусіда

ceba написав:Pupsik С мая 2019 года из Германии в Россию отправлено, в общей сложности, около 4000 тонн обедненного урана, остатков немецкой атомной промышленности. В России на заводах Росатома немецкий обедненный уран станет еще беднее.
І?


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