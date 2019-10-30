Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Pupsik С мая 2019 года из Германии в Россию отправлено, в общей сложности, около 4000 тонн обедненного урана, остатков немецкой атомной промышленности. В России на заводах Росатома немецкий обедненный уран станет еще беднее.