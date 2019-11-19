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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:26

Re: Імперські амбіції сусіда

ceba написав:Pupsik С мая 2019 года из Германии в Россию отправлено, в общей сложности, около 4000 тонн обедненного урана, остатков немецкой атомной промышленности. В России на заводах Росатома немецкий обедненный уран станет еще беднее.
І?


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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:02

ВВХ восстанавливает былую "славу СССР" в Африке :mrgreen:

В Мозамбике убиты пятеро наемников из ЧВК Вагнера: им отрезали головы

http://classic.newsru.com/russia/31oct2019/rusmozambik.html
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:52

Gazeta Wyborcza (Польша): Россия заработала на НАСА почти 4 миллиарда долларов
В течение 13 лет Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заплатило за отправку американских астронавтов на Международную космическую станцию 3,9 миллиардов долларов, и расходы могут еще возрасти.

Изначально за доставку одного американца россияне брали чуть больше 20 миллионов долларов, но после прекращения использования шаттлов цены резко пошли вверх. Сейчас НАСА платит за одно место на корабле «Союз» 86 миллионов долларов.

Из-за того, что американские шаттлы не удалось принять на службу в 2017 году, НАСА пришлось купить у россиян еще 12 мест на кораблях «Союз» за один миллиард долларов. Если к октябрю 2020 года ничего не изменится, американские астронавты могут вообще не попасть на орбитальную станцию: на борту российского корабля мест для них не отведено.
Чтобы договориться о транспортировке очередных астронавтов, придется не только вновь вести переговоры с Москвой, но и отменить запрет на заключение НАСА новых подобных соглашений с «Роскосмосом», введенный в рамках санкций за агрессию России на Украине.

Какая боль! Самая великая страна в мире так и не смогла пока повторить технологию почти 60-ти летней давности и запустить самостоятельно человека в космос
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 14:53

В ответ на распространенные в СМИ сообщения о том, что США предостерегают Египет от санкций в связи с контрактом на 2 миллиарда долларов на покупку более 20 истребителей Су-35 у России, высокопоставленный государственный чиновник Египта заявил, что Египет является «независимым государством, которое не следует распоряжениям других стран в отношении своей внешней и внутренней политики».

https://regnum.ru/news/polit/2782762.html
Неплохая цена за изделие при сухой массе в 13-15 т это 5-6 долларов за грамм - всего в 9 раз дешевле золота и в 10 раз дороже серебра.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 15:16

  Волгарь написав:https://regnum.ru/news/polit/2782762.html
Неплохая цена за изделие при сухой массе в 13-15 т это 5-6 долларов за грамм - всего в 9 раз дешевле золота и в 10 раз дороже серебра.

Cу-35 це одна з останніх розробок вмираючого СССР. Тому цей літак є звичайно непоганим і має деякі перспективи.
З російської вікі все гарно почистили. Але в українській залишилось:
Т-10М-1 (б/н 701) — перший дослідний екземпляр Су-35 (1988).
Т-10М-2 (б/н 702) — другий дослідний екземпляр (1989 рік).
Т-10М-3 (б/н 703) — головний передсерійний зразок. Перший політ 1 квітня 1992 року.
Т-10М-11 (б/н 711) — передсерійний екземпляр. Створений за зразком Т-10М-8. Зроблено в 1993 році. Спочатку був підготовлений для участі в тендері ВПС ОАЕ. Після тендера[3] літак став літаючої лабораторії з відпрацювання двигунів з системою управління вектором тяги і отримав нову назву — Су-37.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:25

Сирийские курды "радостно" встечают расейских освободителей

avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:02

  avax написав:Сирийские курды "радостно" встечают расейских освободителей

радостно или грустно,но против лома нет приема.курды уже извинились. https://iz.ru/945509/2019-11-20/opublik ... ul-v-sirii
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:09

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:Какая боль! Самая великая страна в мире так и не смогла пока повторить технологию почти 60-ти летней...
Я про ракету Ангара которую россия с помощью Союзмультфильма так и не достроила. Профукав и распилив миллиарды денег налогоплательщиков.
А как дышал как дышал :lol: (С)

А амеры эти миллиарды сэкономили и сейчас лидеры в этой отрасли а у роССии одна надежда - мультфильмы про космос.
Подолянин
 
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