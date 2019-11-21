Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:07
Подолянин написав: Волгарь написав:
Какая боль! Самая великая страна в мире так и не смогла пока повторить технологию почти 60-ти летней...
Я про ракету Ангара которую россия с помощью Союзмультфильма так и не достроила. Профукав и распилив миллиарды денег налогоплательщиков.
А как дышал как дышал
(С)
А амеры эти миллиарды сэкономили и сейчас лидеры в этой отрасли а у роССии одна надежда - мультфильмы про космос.
Замечу,что за просмотр союзмультфильмов ,янки платят большие деньги.Путь к звездам тернист. Собрать кулубнику это ни одно и тоже ,что собрать ракету.
ceba
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:20
ceba написав:
Собрать кулубнику это ни одно и тоже ,что собрать ракету.
Вот именно.
Поэтому в Штатах строят ракеты а на россии собирают КУЛУБНИКУ. То бишь мультики снимают и по ящику крутят
А в совке целые институты привлекались для контроля и диагностики баков для Бурана. Очень не простая штука. Хотя с виду и не скажешь.
Подолянин
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:29
ceba написав:
Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны.
Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.
https://youtu.be/40-EoejDySc
Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.
россияне уже извинились
А сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика
Подолянин
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