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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 254255256257 Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:15 Подолянин написав: ceba написав: Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.

https://youtu.be/40-EoejDySc

Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.



россияне уже извинились



А сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.россияне уже извинилисьА сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика

Либеральные СМИ активно обсуждают видео убийства садыка в Сирии, якобы бойцами ЧВК «Вагнер».



Напомним предысторию. В 2017 в интернетах появилось видео, на котором группа бойцов бьют кувалдой по конечностям местного аборигена. Буквально на днях появилось продолжение этого видеоролика с отрезанием садыку головы, затем саперной лопаткой отрубают руки по локоть, обливают горючей жидкостью, подвешивают за ноги и поджигают. Нам, кстати, недавно это видео предлагали купить.



Сегодня в группе ЧВК Вагнера Вконтакте опубликован ответ на расследование «Новой газеты» предположительно одним из бойцов ЧВК:



«Вчера очередные умники из интернета написали историю про бедного садыка и «русских извергов». Даже имя какоето придумали ему фантазеры. Насочиняли много. Для умников из интернета объясняю, видео было снято в АПРЕЛЕ 2017 года.



Этого уебка мы подобрали в конце февраля или начале марта с голой ж*** в пустыне, когда проводили зачистку только что отбитой у духов территории.

На допросе говорил что садык, что его подразделение свалило с позиций, когда духи начали наступать, а он отбился. Мы пробили, подразделение, которое он назвал, было расхерачено духами в пяти километрах от того места, где мы его нашли.



Забрали его с собой и пару недель он шарахался на наших позициях. Поставили секрет посадили его туда, что бы без дела не сидел. Ночью духи стали постреливать, мы отвечать. Смотрим - садыка нашего уже нету. Искать его разумеется ни желания ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал.



На утро наш самый дальний пост стали плотно накрывать из стрелковки и крупняка, две шахидки подорвались. Трое двухсотых, один тяжелый трехсотый был захвачен духами в плен.



На следующий день недалеко от того же поста с беспилота сбросили телефон и отрезанную руку нашего, который в плен попал. Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ. А там видео где тот самый пропавший садык нашего заживо режет.



Нападения на наши посты продолжились, но у духов ничего не получалось. В конце апреля мы устроили засаду, окружили духов, собиравшихся снова напасть на наш пост, и распетушили их, взяв в плен троих.



Смотрим а там тот самый пропавший садык, который нашего четвертовал. Он всем сознался. Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали, петухи. А теперь умники в интернете красивые истории придумывают. Ничего личного, просто борьба со злом.» Либеральные СМИ активно обсуждают видео убийства садыка в Сирии, якобы бойцами ЧВК «Вагнер».Напомним предысторию. В 2017 в интернетах появилось видео, на котором группа бойцов бьют кувалдой по конечностям местного аборигена. Буквально на днях появилось продолжение этого видеоролика с отрезанием садыку головы, затем саперной лопаткой отрубают руки по локоть, обливают горючей жидкостью, подвешивают за ноги и поджигают. Нам, кстати, недавно это видео предлагали купить.Сегодня в группе ЧВК Вагнера Вконтакте опубликован ответ на расследование «Новой газеты» предположительно одним из бойцов ЧВК:«Вчера очередные умники из интернета написали историю про бедного садыка и «русских извергов». Даже имя какоето придумали ему фантазеры. Насочиняли много. Для умников из интернета объясняю, видео было снято в АПРЕЛЕ 2017 года.Этого уебка мы подобрали в конце февраля или начале марта с голой ж*** в пустыне, когда проводили зачистку только что отбитой у духов территории.На допросе говорил что садык, что его подразделение свалило с позиций, когда духи начали наступать, а он отбился. Мы пробили, подразделение, которое он назвал, было расхерачено духами в пяти километрах от того места, где мы его нашли.Забрали его с собой и пару недель он шарахался на наших позициях. Поставили секрет посадили его туда, что бы без дела не сидел. Ночью духи стали постреливать, мы отвечать. Смотрим - садыка нашего уже нету. Искать его разумеется ни желания ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал.На утро наш самый дальний пост стали плотно накрывать из стрелковки и крупняка, две шахидки подорвались. Трое двухсотых, один тяжелый трехсотый был захвачен духами в плен.На следующий день недалеко от того же поста с беспилота сбросили телефон и отрезанную руку нашего, который в плен попал. Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ. А там видео где тот самый пропавший садык нашего заживо режет.Нападения на наши посты продолжились, но у духов ничего не получалось. В конце апреля мы устроили засаду, окружили духов, собиравшихся снова напасть на наш пост, и распетушили их, взяв в плен троих.Смотрим а там тот самый пропавший садык, который нашего четвертовал. Он всем сознался. Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали, петухи. А теперь умники в интернете красивые истории придумывают. Ничего личного, просто борьба со злом.» sequence Повідомлень: 3001 З нами з: 29.12.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:18 Подолянин написав: ceba написав: Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.

Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.



Классическое совковое - "а у вас негров вешают"



Попробуйте поискать аргументы получше. Классическое совковое - "а у вас негров вешают"Попробуйте поискать аргументы получше. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2906 З нами з: 26.03.16 Подякував: 148 раз. Подякували: 902 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 18:32 Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере



Это сообщили сначала американские военные, а ближе к вечеру подтвердили в Минобороны. Аппарат под названием «Космос— 2422» ночью сошел с орбиты. Он был запущен 13 лет назад и выработал свой ресурс, сказали в военном ведомстве" (С).



...а есть ли запасной ? ... Это сообщили сначала американские военные, а ближе к вечеру подтвердили в Минобороны. Аппарат под названием «Космос— 2422» ночью сошел с орбиты. Он был запущен 13 лет назад и выработал свой ресурс, сказали в военном ведомстве" (С)....а есть ли запасной ?... Слава Україні! /читаю усіх/ Pupsik

Повідомлень: 3349 З нами з: 07.06.12 Подякував: 729 раз. Подякували: 731 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2019 18:39 Подолянин написав: Новости энергетической сверхдержавы.

В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться. Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым. Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8326 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 254255256257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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