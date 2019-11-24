Додано: П'ят 22 лис, 2019 11:15

Подолянин написав: ceba написав: Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны. Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.

https://youtu.be/40-EoejDySc

Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.



россияне уже извинились



А сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии.Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.россияне уже извинилисьА сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика

Либеральные СМИ активно обсуждают видео убийства садыка в Сирии, якобы бойцами ЧВК «Вагнер».Напомним предысторию. В 2017 в интернетах появилось видео, на котором группа бойцов бьют кувалдой по конечностям местного аборигена. Буквально на днях появилось продолжение этого видеоролика с отрезанием садыку головы, затем саперной лопаткой отрубают руки по локоть, обливают горючей жидкостью, подвешивают за ноги и поджигают. Нам, кстати, недавно это видео предлагали купить.Сегодня в группе ЧВК Вагнера Вконтакте опубликован ответ на расследование «Новой газеты» предположительно одним из бойцов ЧВК:«Вчера очередные умники из интернета написали историю про бедного садыка и «русских извергов». Даже имя какоето придумали ему фантазеры. Насочиняли много. Для умников из интернета объясняю, видео было снято в АПРЕЛЕ 2017 года.Этого уебка мы подобрали в конце февраля или начале марта с голой ж*** в пустыне, когда проводили зачистку только что отбитой у духов территории.На допросе говорил что садык, что его подразделение свалило с позиций, когда духи начали наступать, а он отбился. Мы пробили, подразделение, которое он назвал, было расхерачено духами в пяти километрах от того места, где мы его нашли.Забрали его с собой и пару недель он шарахался на наших позициях. Поставили секрет посадили его туда, что бы без дела не сидел. Ночью духи стали постреливать, мы отвечать. Смотрим - садыка нашего уже нету. Искать его разумеется ни желания ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал.На утро наш самый дальний пост стали плотно накрывать из стрелковки и крупняка, две шахидки подорвались. Трое двухсотых, один тяжелый трехсотый был захвачен духами в плен.На следующий день недалеко от того же поста с беспилота сбросили телефон и отрезанную руку нашего, который в плен попал. Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ. А там видео где тот самый пропавший садык нашего заживо режет.Нападения на наши посты продолжились, но у духов ничего не получалось. В конце апреля мы устроили засаду, окружили духов, собиравшихся снова напасть на наш пост, и распетушили их, взяв в плен троих.Смотрим а там тот самый пропавший садык, который нашего четвертовал. Он всем сознался. Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали, петухи. А теперь умники в интернете красивые истории придумывают. Ничего личного, просто борьба со злом.»