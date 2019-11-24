Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Мы делаем свое дело. Ты можешь держать нас за де***,нам от этого никакого вреда нет. Да,нам не хватит ума приглашать американского подполковника на должность министра обороны.
Зато вашим воякам хватило ума головы людям отрезать в Сирии. https://youtu.be/40-EoejDySc Тоже ваши нацики с Селигера делали в начале войны и в Украине.
россияне уже извинились
А сравнивать фейковые новости рашасми с "успехами" морфа - это очередное дно толиморякатолилетчика
Либеральные СМИ активно обсуждают видео убийства садыка в Сирии, якобы бойцами ЧВК «Вагнер».
Напомним предысторию. В 2017 в интернетах появилось видео, на котором группа бойцов бьют кувалдой по конечностям местного аборигена. Буквально на днях появилось продолжение этого видеоролика с отрезанием садыку головы, затем саперной лопаткой отрубают руки по локоть, обливают горючей жидкостью, подвешивают за ноги и поджигают. Нам, кстати, недавно это видео предлагали купить.
Сегодня в группе ЧВК Вагнера Вконтакте опубликован ответ на расследование «Новой газеты» предположительно одним из бойцов ЧВК:
«Вчера очередные умники из интернета написали историю про бедного садыка и «русских извергов». Даже имя какоето придумали ему фантазеры. Насочиняли много. Для умников из интернета объясняю, видео было снято в АПРЕЛЕ 2017 года.
Этого уебка мы подобрали в конце февраля или начале марта с голой ж*** в пустыне, когда проводили зачистку только что отбитой у духов территории. На допросе говорил что садык, что его подразделение свалило с позиций, когда духи начали наступать, а он отбился. Мы пробили, подразделение, которое он назвал, было расхерачено духами в пяти километрах от того места, где мы его нашли.
Забрали его с собой и пару недель он шарахался на наших позициях. Поставили секрет посадили его туда, что бы без дела не сидел. Ночью духи стали постреливать, мы отвечать. Смотрим - садыка нашего уже нету. Искать его разумеется ни желания ни возможности не было. Садыки известные лыжники, никто значения не придал.
На утро наш самый дальний пост стали плотно накрывать из стрелковки и крупняка, две шахидки подорвались. Трое двухсотых, один тяжелый трехсотый был захвачен духами в плен.
На следующий день недалеко от того же поста с беспилота сбросили телефон и отрезанную руку нашего, который в плен попал. Мы опознали по татуировке и перстню. Кроты стали смотреть телефон, думали СВУ. А там видео где тот самый пропавший садык нашего заживо режет.
Нападения на наши посты продолжились, но у духов ничего не получалось. В конце апреля мы устроили засаду, окружили духов, собиравшихся снова напасть на наш пост, и распетушили их, взяв в плен троих.
Смотрим а там тот самый пропавший садык, который нашего четвертовал. Он всем сознался. Ну и что с ним еще делать то. Мужики помнили еще все, и поступили с ним точно так же, как он поступил с нашим. Ну, и в назидание еще и видео записали для духов. Ответочку. Чтобы знали, петухи. А теперь умники в интернете красивые истории придумывают. Ничего личного, просто борьба со злом.»
"Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Это сообщили сначала американские военные, а ближе к вечеру подтвердили в Минобороны. Аппарат под названием «Космос— 2422» ночью сошел с орбиты. Он был запущен 13 лет назад и выработал свой ресурс, сказали в военном ведомстве" (С).
В Миассе Челябинской области закрылась баня из-за низкой рентабельности. Пенсионеры вооружились тазиками и устроили "майдан". У многих дома нет водопровода и газа. Баня была единственной возможностью помыться.
Не удивительно почему вся босота с околиц россии ломится в наш Крым.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Кызы́л-Мажалы́к (тув. кызыл мажалык — красный холм) — село (в 1959—1996 годах — посёлок городского типа), административный центр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва. Население пять тысяч человек. Самый бедный населённый пункт в матушке России со слов британца. Стадион зарос травой зато памятник Ленину покрашен свежей серебряной краской.
Зато в резервах есть золото; а в бюджете деньги на Крым, Донбасс и даже чуточку на Сирию
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Как живёт Сибирь глазами иностранца Уя́р — узловая станция Красноярского региона Красноярской железной дороги на Транссибирской магистрали (4229 километр), расположенная в городе Уяр Красноярского края. Население 13,000 человек
Руины
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Как сказали россияне в одном из видео англичанина Россия богатая страна с бедным населением Англичанин спросил почему? Коррупция? Местные ответили Диктатура
Вот так и живут Инвалиду с одной ногой государство рф платит болт с его слов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Как сказали россияне в одном из видео англичанина Россия богатая страна с бедным населением Англичанин спросил почему? Коррупция? Местные ответили Диктатура
Вот так и живут Инвалиду с одной ногой государство рф платит болт с его слов
Ты, своими страшилками ведешь нелегкую борьбу с Империей -агрессором. О пособиях по инвалидности в РФ можно узнать не из слов а из документов.https://proinvalid.ru/lgoty/posobie-po-invalidnosti Инвалидам скидки на оплату коммунальных услуг,проезде в транспорте и на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства. Кроме того можно получать деньги по уходу за инвалидом,правда они небольшие.