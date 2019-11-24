RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:05

  andrijk777 написав:
  ceba написав:Ты, своими страшилками ведешь нелегкую борьбу с Империей -агрессором. О пособиях по инвалидности в РФ можно узнать не из слов а из документов.https://proinvalid.ru/lgoty/posobie-po-invalidnosti Инвалидам скидки на оплату коммунальных услуг,проезде в транспорте и на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства. Кроме того можно получать деньги по уходу за инвалидом,правда они небольшие.


Инвалиды 2 группы 5253,85 руб

Тобто менше 2000 грн + російські ціни - це звичайно мегакруто для Імперії нафти і газу.
Это мин. базовая пенсия если человек не инвалид с детства и у него нет трудового стажа. Кроме этого существует региональная доплата к пенсии. В нашем городе доплачивают до прожиточного минимума(9 тыс.) https://sevastopol.gorod.guru/pensiya-doplata
Конечно, в Украине пенсии намного больше, вы все таки Европа.
ceba
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 12.03.16
Подякував: 86 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:33

Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://vz.ru/news/2019/11/25/1010197.html
ПЕРВЫЙ-ПОШЕЛ! А очень скоро и второй, и третий...Вот это и станет настоящей АНБИЦИЕЙ!
Волгарь
 
Повідомлень: 7332
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:43

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:.Вот это и станет настоящей АНБИЦИЕЙ!


Як яхту назвеш :)
V2
4
 
Повідомлень: 6342
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 255256257258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.