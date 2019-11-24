Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ceba написав:Ты, своими страшилками ведешь нелегкую борьбу с Империей -агрессором. О пособиях по инвалидности в РФ можно узнать не из слов а из документов.https://proinvalid.ru/lgoty/posobie-po-invalidnosti Инвалидам скидки на оплату коммунальных услуг,проезде в транспорте и на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства. Кроме того можно получать деньги по уходу за инвалидом,правда они небольшие.
Инвалиды 2 группы 5253,85 руб
Тобто менше 2000 грн + російські ціни - це звичайно мегакруто для Імперії нафти і газу.
Это мин. базовая пенсия если человек не инвалид с детства и у него нет трудового стажа. Кроме этого существует региональная доплата к пенсии. В нашем городе доплачивают до прожиточного минимума(9 тыс.) https://sevastopol.gorod.guru/pensiya-doplata Конечно, в Украине пенсии намного больше, вы все таки Европа.
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.