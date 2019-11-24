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Політика та гроші
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Імперські амбіції сусіда

Імперські амбіції сусіда
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:05

  andrijk777 написав:
  ceba написав:Ты, своими страшилками ведешь нелегкую борьбу с Империей -агрессором. О пособиях по инвалидности в РФ можно узнать не из слов а из документов.https://proinvalid.ru/lgoty/posobie-po-invalidnosti Инвалидам скидки на оплату коммунальных услуг,проезде в транспорте и на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства. Кроме того можно получать деньги по уходу за инвалидом,правда они небольшие.


Инвалиды 2 группы 5253,85 руб

Тобто менше 2000 грн + російські ціни - це звичайно мегакруто для Імперії нафти і газу.
Это мин. базовая пенсия если человек не инвалид с детства и у него нет трудового стажа. Кроме этого существует региональная доплата к пенсии. В нашем городе доплачивают до прожиточного минимума(9 тыс.) https://sevastopol.gorod.guru/pensiya-doplata
Конечно, в Украине пенсии намного больше, вы все таки Европа.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:33

Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://vz.ru/news/2019/11/25/1010197.html
ПЕРВЫЙ-ПОШЕЛ! А очень скоро и второй, и третий...Вот это и станет настоящей АНБИЦИЕЙ!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:43

Re: Імперські амбіції сусіда

  Волгарь написав:.Вот это и станет настоящей АНБИЦИЕЙ!


Як яхту назвеш :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:25

  ceba написав:
  andrijk777 написав:
  ceba написав:Ты, своими страшилками ведешь нелегкую борьбу с Империей -агрессором. О пособиях по инвалидности в РФ можно узнать не из слов а из документов.https://proinvalid.ru/lgoty/posobie-po-invalidnosti Инвалидам скидки на оплату коммунальных услуг,проезде в транспорте и на санаторно-курортное лечение, бесплатные лекарства. Кроме того можно получать деньги по уходу за инвалидом,правда они небольшие.


Инвалиды 2 группы 5253,85 руб

Тобто менше 2000 грн + російські ціни - це звичайно мегакруто для Імперії нафти і газу.
Это мин. базовая пенсия если человек не инвалид с детства и у него нет трудового стажа. Кроме этого существует региональная доплата к пенсии. В нашем городе доплачивают до прожиточного минимума(9 тыс.) https://sevastopol.gorod.guru/pensiya-doplata
Конечно, в Украине пенсии намного больше, вы все таки Европа.

Почали з інвалідів закінчили пенсіями і що Україна = Європа. Гарна спроба.
З інвалідністю розібрались?
2000 грн - прекрасне "пособиє" для інваліда 2 групи. І 4000 грн для інваліда 1 групи. Вітаю з такими здобутками другої в світі держави, а може й першої(це та що може испепелить США).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:33

  Волгарь написав:https://vz.ru/news/2019/11/25/1010197.html
ПЕРВЫЙ-ПОШЕЛ! А очень скоро и второй, и третий...Вот это и станет настоящей АНБИЦИЕЙ!

Шикарні коментарі під цією новиною:
Теперь наконец то заживём как люди. Деньги в Россию потекут рекой, зарплаты поднимут. :D :D

Всё это конечно хорошо, но почему трубу протянули по северу в обход жилых районов Иркутской области, Бурятии и Забайкалья? Улан-Удэ реально задыхается от смога печного отопления многочисленного частного сектора. Я конечно рад за китаёз, но в этих регионах небывалый всплеск онкозаболеваний, особенно лёгочных. Где она, эта ваша забота о собственных гражданах???????

Я бы на месте украинских нацистов посильнее сжал ягодицы, ибо с запуском "Силы Сибири", "Турецкого потока" и "Северного потока 2" - Украина , как транзитное государство, прекращает своё существование, со всеми вытекающими последствиями.

Я вже зі "сжатыми ягодицами" сиджу. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:43

  andrijk777 написав:З інвалідністю розібрались?
2000 грн - прекрасне "пособиє" для інваліда 2 групи. І 4000 грн для інваліда 1 групи. Вітаю з такими здобутками другої в світі держави, а може й першої(це та що може испепелить США).
Ты хочешь занизить выплаты для инвалидов в РФ. фактически инвалид 2 группы ,который не инвалид детства и ни одного дня не работал получает 5280 ,город доплачивает до прожиточного мин. 9 тыс. руб. это 3400 грн., кроме этого он ежемесячно получает ЕДВ в размере 2700 руб это 1 000 грн. Итого 11700 руб или 4400 грн. - 50% оплата за коммуналку.
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ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:32

  ceba написав:
  andrijk777 написав:З інвалідністю розібрались?
2000 грн - прекрасне "пособиє" для інваліда 2 групи. І 4000 грн для інваліда 1 групи. Вітаю з такими здобутками другої в світі держави, а може й першої(це та що може испепелить США).
Ты хочешь занизить выплаты для инвалидов в РФ. фактически инвалид 2 группы ,который не инвалид детства и ни одного дня не работал получает 5280 ,город доплачивает до прожиточного мин. 9 тыс. руб. это 3400 грн., кроме этого он ежемесячно получает ЕДВ в размере 2700 руб это 1 000 грн. Итого 11700 руб или 4400 грн. - 50% оплата за коммуналку.
ЗображенняЗображення





Дед я тебе выше видео предоставил где мужчина без ноги показывает жест согнутой в локте рукой на вопрос англичанина «платит ли ему государство за инвалидность»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:04

Ukrainian ну тогда значит так оно и есть.
ceba
 
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