Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:01
Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
Теперь уже точно не вернусь
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