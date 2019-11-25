Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:01
Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:46
А чого так хвилюватись?
В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.
І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".
Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.
Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.
Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою".
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