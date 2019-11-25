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Політика та гроші / Імперські амбіції сусіда Імперські амбіції сусіда + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 256257258259 Додано: Пон 25 лис, 2019 22:01 avax написав: Еще немного, еще чуть-чуть...





Ха-ха-ха.

Прям юмореска.

Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".

Да? Ха-ха-ха.Прям юмореска.Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".Да? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2911 З нами з: 26.03.16 Подякував: 148 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лис, 2019 01:46 Shram написав: Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.

Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.

Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.

Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.



И что?

Это как-то мешает России как стране наращивать военную силу, вести агрессивную политику, расширять свои сферы влияния, продавливать свои интересы любыми способами и так далее.

Нет никак не мешает.

И никогда не мешало.

Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.

Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет. Я так и не понимаю, что вы пытаетесь доказать.Что в России есть бедные, нищие и обездоленные - да есть.Что в России есть бедные, разрушенные деревни и города - есть конечно.Что в России существует значительное расслоение общества по уровню доходов и богатства - определенно существует.И что?Нет никак не мешает.И никогда не мешало.Ни когда Россия была Московским царством, ни когда была Российской империей, ни когда была СССР-ом.Имперские амбиции присущи любой стране набравшей достаточно сил имеющей реальный суверенитет.

А чого так хвилюватись?

В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.

І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".

Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.

Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.

Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою". А чого так хвилюватись?В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою". andrijk777

Повідомлень: 1815 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 256257258259 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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