Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:01
Ха-ха-ха.
Прям юмореска.
Давайте вместе поржём и откроем обещания украинских политиканов и СМИ из 2005-2008 года. Ведь Украина уже в Евросоюзе и по уровню жизни "вторая Франция".
Да?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 26 лис, 2019 01:46
А чого так хвилюватись?
В Росії не просто є бідні і ніщі(такі є в кожній країні), а Росії тотальна бідність.
І не треба тут про Україну, в Україні не краще, але ми не претендуємо на "имперские амбиции".
Щодо агресії. Зараз не 15 століття і не 18 і не 19 і навіть не 20 століття. Зараз воєнна сила(точніше перевага в ній) не рішає. Якби вона рішала, Путін би легко захопив як мінімум територію СССР.
Економіка зараз рішає на 80-90%. А економіка Росії помаленьку вмирає. Ось і все.
Проти Росії навіть санкції не потрібно застосовувати. Років через 20-30 в Росії закінчаться здобутки СССР(в тому числі зброя) і її можна буде брати "тьопленькою".
Додано: Вів 26 лис, 2019 06:54
Вы что проспали последние 10-20 лет?
Уж кому-кому, но точно не украинцам отрицать то, что именно военная сила как была, так и остается одним из главных способов установления своих интересов. Что Крым и Донбасс у Украины экономически отжали?
И это касается не только России. Иначе не было бы вторжения в Ирак, в Ливию, бомбардировок Йемена и прочих-прочих со стороны Запада. Заметьте уже в 21-ом столетии. Которое в этом плане ничем не отличается от 20-го или 19-го, или ещё пары тысячелетий человеческой истории.
Думаете что человечество вдруг глобально изменилось от того что пара циферок на календаре поменялась?
Оу, уже через 20-30 лет.
А в 2015-ом году все меня уверяли что России кирдык придет в 2017-ом. Как только нефть по 40 баксов будет. Потом перенесли на 2018 как только ЗВР закончатся. Потом перенесли на 2020-ый, как только санкциями задавят.
А экономика России тем временем чувствует себя превосходно - ЗВР и ВВП растут, долги падают, демография стабилизировалась, постоянный профицит бюджета и внешней торговли, мощный приток рабочих рук, инфляция на уровне стран Европы и так далее.
Что-то не видно "економіка Росії помаленьку вмирає".
А знаете кому выгодно скармливать украинцев вот такими - "скоро Россия развалится" - сказками.
Ничего не нужно делать, не нужно обновлять вооруженные силы, не нужно укреплять границы, не нужно модернизировать армию, не нужно тратить деньги на ВПК - ведь "скоро РФ сама развалится".
Не нужно расследовать воровство в армейских заказах, не нужно наказывать проворовавшихся директоров оборонных заводов, не нужно искать виновных в шестом по счету по счету за последние пять лет пожаре на крупнейших складах боеприпасов, не нужно спрашивать где новое вооружение для армии - ведь "скоро РФ сама развалится".
Сиди спокойно украинец, ничего делать не нужно, сиди и жди, и не требуй ничего от власти, этого не нужно - ведь скоро "Россия сама развалится"
Теперь уже точно не вернусь
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